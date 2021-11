Lørdag den 27. november kl. 11-13 på Brønshøj Bibliotek kan man væve en sjov figur på et stykke pap

Af Erik Fisker

På denne workshop skal man selv lave væven, lime en flot baggrund på, sætte trend op og væve en lille figur. Det kan være Vitello, Pippi Langstrømpe, Harry Potter eller en anden sjov børnebogsfigur. Man kan også finde på sin egen figur. Væver og tidligere bibliotekar Eva Press hjælper til.

Workshoppen er for børn fra 9 år, deltagelse er gratis men der er kun plads til 12, så man skal have en billet via bibliotekets hjemmeside.