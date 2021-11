Udsatte børn kan nu være spejdere helt gratis

Foto: Foto: Pernille Bille Tvedt

Mange børn har følt sig udenfor fællesskabet under covid-19. Derfor forærer foreningen Spejderne i samarbejde med Villum Fonden et år som spejder med alt betalt til 150 børn i skolealderen

Af Gitte Ganderup

Denne tidlige julegave gælder børn, der vil have godt af et fællesskab på grund af enten psykisk sårbarhed, at barnets familie ikke har råd til at sende barnet til fritidsaktiviteter og/eller at barnets familie nu eller tidligere har modtaget offentlig støtte.

I alt har Villum Fonden doneret 600.000 kroner til de 150 fripladser. For det enkelte barn dækker pengene kontingent til den lokale spejdergruppe, gavekort til grej og uniform samt friplads til aktiviteter som for eksempel sommerlejr.

– Med initiativet ’Børnene tilbage i fællesskabet’ er Spejderne med til at give børn i udsatte positioner en plads i Danmarks stærkeste fællesskab. Corona-nedlukningen har været hård og særligt for den gruppe af børn og unge fra familier med begrænset økonomisk og socialt råderum. Men med den flotte bevilling fra Villum Fonden, får vi spejdere en mulighed for at byde netop de børn tilbage i fællesskabet, siger sekretariatschef for foreningen Spejderne, Annette Jorn.

Yderligere oplysninger og ansøgning om fripladser på www.spejderne.dk inden den 15. november.