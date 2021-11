U-landskalenderen gør en forskel

Børnenes u-landskalender gør os klogere på verden og hjælper udsatte børn

Af Gitte Ganderup

Siden 1962 har Børnenes u-landskalender været en del af julen i mange danske hjem.

Børnenes u-landskalender er skabt i et samarbejde mellem Danmarks Radio, danske børn, DANIDA og velgørenhedsorganisationer, og kalenderen har to gode formål: Dels at skaffe penge til projekter for børn i fattige lande, og dels at oplyse danske børn om vilkår, andre vokser op under.

Begge dele har haft god effekt.

Danida og kalenderen

Det hele begyndte i marts 1962. Da blev alle partier i Folketinget enige om at vedtage den første lov om, at Danmark fast fremover skulle hjælpe verdens udviklingslande.

Samtidig blev der lavet en stor lands-indsamling på tv og radio for at rejse penge til det gode formål. Regeringen lavede et sekretariat, der skulle sørge for at gennemføre indsatsen og holde hus med pengene. Det var det, der blev til Danida.

Og samtidig gik startskuddet for Børnenes U-landskalender.

Undervisning

En del af u-landskalenderen handler om at udforme undervisningsmaterialer til 1.-5.-klasserne på danske skoler, og det er der rift om: I 2019 blev undervisningsmaterialet brugt på 950 skoler af cirka 170.000 elever.

Og det er ikke kun i skolen, børnene bliver klogere på u-landene; over 100.000 danske børn åbner låger på u-landskalenderen i december, og endnu flere ser udsendelserne i TV.

Ikke mindst gør u-landskalenderen en forskel for børn i fattige lande.

I 2021 er det børn i Kenyas fattige Turkana-region, som får hjælp. Overskuddet fra årets u-landskalender vil Folkekirkens Nødhjælp bruge til at hjælpe med til at skabe robuste lokalsamfund og trygge rammer for de mest udsatte børn i området.