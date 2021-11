Tingbjergs hjertetræ

Hjælp til at give børn i Tingbjerg en god jul

Af Erik Fisker

Julen koster mange penge og det er derfor ikke alle, der ser frem med glæde på julen. For hvad gør man, hvis pengene ikke strækker til at give ens børn hvad de ønsker sig til jul?

– I Tingbjerg Kirke hænger et hjertetræ med julegaveønsker fra bydelens svært stillede børn. På hjerterne er der skrevet et julegaveønske og en beskrivelse af, hvem gaven er til, fortæller Charlotte Maria Rasmussen fra Tingbjerg Kirke.

– Man kan hjælpe ved først at vælge et hjerte på hjertetræet, dernæst købe gaven (max 200 kr.) og Indlevere gaven i Tingbjerg Kirke, tilføjer hun. Hvis man ikke selv har mulighed for at købe gaven, kan man donere 200 kr. på mobilepay 484822. Så køber kirken gaven for doneren. Både modtager og giver forbliver anonyme.

Gaverne uddeles til kirkens julestue søndag den 19. december, kl. 11.30-13.00