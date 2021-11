Stor sejr efter nederlag

67´eren Casper Eghøj spillede en flot kamp og blev valgt som dagens spiller i imklædningsrummet. Foto: IF Stadion

IF Stadion kæmpede mod Ringsted men det var ikke nok. Til gengæld hentede de point mod Dalby. Næste hjemmekamp venter

Af Gitte Ganderup

Selvom kampen mod Ringsted i forrige weekend i perioder så godt ud, endte den med et nederlag og de gule fra IF Stadion var klar til at tage imod Dalby G&IF i lørdags og tage point.

Dalby har de seneste sæsoner skiftet mellem 2. og 3. division. Formodning var forud for kampen, at de skulle kæmpe for at holde sig i 2. division. Indtil videre har Dalby 1 point, som de fik mod Hvidovre i en remis.

IF Stadion har indtil videre 6 point fra de første fire kampe idet de ikke vandt mod Ringsted.

Hjemmebane

Lørdagens kamp mod Dalby fandt sted på hjemmebane hvor det med klubbens egne ord var en koncentreret indsats fra Stadion der gav den store sejr. Ikke overraskene da klubben var favoritter på forhånd.

Det var samme hold som tirsdagen forinden havde spillet mod Ringsted og de havde viljen til at bevise sig selv.

15 minutter inde i kampen var Stadion foran med fem mål og da Dalby samtidigt valgte at spare deres største profil i angrebet, Søren Larsen, som var småskadet var løbet kørt for gæsterne.

– Vi havde intet besvær med at komme til de gode chancer – og i modsætning til tidligere på sæsonen var vores udnyttelsesprocent helt i top, udtaler klubben på deres facebookside.

Ved pausen var de gule foran 20 – 8 og i anden halvleg var det udelukkende et spørgsmål om sejrens størrelse. Derfor kunne der fokuseres på mere og andet end blot at score mål. Allegevel blev der scoret 13 mål på 14 minutter fra alle pladser af forskelige spillere.

Storsejren kom i hus, 40- 21, og mon ikke de gule føler sig klar til at tage imod Næstved/Herlufsholm i hallen på Energicenter Voldparken på søndag den 7. november kl 14.30.