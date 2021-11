Sort arbejde deler boligejerne

Ifølge en ny befolkningsundersøgelse fra TEKNIQ Arbejdsgiverne og YouGov tager fire ud af ti boligejere i Region Hovedstaden afstand fra det sorte arbejde – mens stort set lige så mange har den modsatte holdning.

Af Erik Fisker

40 procent af boligejerne svarer i undersøgelsen, at de ikke ønsker at benytte sig af sort arbejde og heller ikke ønsker, at andre gør det. Dermed skiller regionen sig ud fra landsgennemsnittet på 33 procent.

Til sammenligning har 24 procent ingen problemer med selv at benytte sig af sort arbejde, mens yderligere 14 procent svarer, at de ikke ønsker selv at benytte det men ingen problemer har med, at andre gør det.

Undersøgelsen viser også, at 17 procent af boligejerne i hovedstadsregionen har fået udført sort håndværksarbejde på deres bolig indenfor de seneste fem år en eller flere gange.