Skyderi i Tingbjerg

Den mobile poitistation opstillet på Ruten i Tingbjerg med to nær-politibetjente. Foto: Kaj Bonne

To gange i sidste uge måtte politiet rykke massivt ud til bydelen

Af Gitte Ganderup

Torsdag, kl. 12.39 modtog politiet anmeldelse om skyderi omkring Ruten 14 ved Aldi i Tingbjerg. Politiet skønner, at der er affyret 5-8 skud, og at ingen tilsyneladende er blevet ramt.

Skyderiet efterforske som et opgør i bandemiljøet.

Fredag havde politiet opstillet en mobil politistation ved Ruten 14 bemandet med to politibetjente med et godt kendskab til området.

– Vi er her for at skabe tryghed og tale med beboerne, og vi har også haft enkelte henvendelser, sagde betjentene.

Fredag eftermiddag blev en 16-årig dreng stukket en enkelt gang i ryggen med en kniv i en kiosk på Kobbelvænget i Husum Nord, hvor drengen var alene og på arbejde.

Offerets tilstand var kritisk, men er nu stabil.

Poltiet oplyser, at der ikke umiddelbart er noget, der tyder på, at to sager er forbundne.