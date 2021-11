Sang og lystfest i mørket

Alle slags lys gælder i mørket. Foto: Kaj Bonne

Husum for alle, AAB 38 og Energicenteret afholdt hyggelig lysfest med hjemmelavede lanterner og korsang

Af Gitte Ganderup

-“Kom til lysfest for alle beboere i Husum. Kom og hyg med din nabo og lys Husum op i en kold tid. Der vil være varm kakao og fyrfadslys til alle”. Sådan skrev den boligsociale helhedsplan, Husum for Alle på deres facebookside. Og den opfordring tog omkring 50 borger til sig og havde taget syltetøjsglas med sig, så de kunne omdannes til lanterner.

Det rytmiske kor Cikaderne gav et par numre og bød også ind under fællessange, hvor alle sang både Regnvejrsdag i november, Søren banjomus og Elefantens vuggevise blandt andre. Om de to lokalbetjente, som også deltog i arrangementet, også sang med vides ikke.

Husum for Alle er en boligsocial helhedsplan i Husum. Arbejdet koncentrerer sig om afdelingerne AAB afd 38, AAB afd 80, Husumgård (fsb) og Voldparken (fsb)samt Skolevangen 1 og 2. Fokus er på et aktivt kultur- og fritidsliv og fællesskab og medindflydelse.

Husum for Alle har eksisteret siden juli 2012 og løber til juni 2024.

Formålet med den boligsociale helhedsplan er at skabe et levende, trygt og behageligt sted at bo for alle. Helhedsplanen understøtter en række initiativer og institutioner, som styrker og udvikler ressourcerne hos bydelens beboere.