Husum Bibliotek har sat gang i et nyt initiativ, der skal skabe rum for samtale på biblioteket

Af Erik Fisker

Der er tale om et arrangement, hvor værterne ved hjælp af forskellige samtalestartere leder gæsterne gennem en række samtaleformer.

Det kræver ingen forhåndskundskaber, forberedelse eller tilmelding at deltage til en samtalesalon. Alle kan være med. Man skal bare have lyst til at møde nye mennesker og tale sammen om alt det sjove, overraskende og også svære, der kan opstå, når vi får mulighed for at springe den indledende smalltalk over og dykke direkte ned i samtalen.

Værterne sørger for, at alle skifter samtalepartner flere gange i løbet af arrangementet, at alle har nogen at snakke med og noget at snakke om.

Hver salon er bygget op om et på forhånd valgt emne. Den første samtalesalon på Husum Bibliotek er mandag den 29. november, kl. 19 – 21. Her er emnet de små og store valg, som alle bliver stillet overfor i hverdagen.

– I lyset af kommunal- og regionrådsvalget synes vi, det kunne være spændende sammen at undersøge, hvordan vi som mennesker påvirker, ikke kun vores eget liv, men også samfundets udvikling gennem de valg vi træffer. Ikke kun til valg og folkeafstemninger, men også i vores hverdag, når vi arbejder, køber ind og generelt bruger vores handlekraft, fortæller Mathias Emil Stenrøs, der er bibliotekar på Husum Bibliotek.

– Vi glæder os rigtig meget til vores første samtalesalon! Vi er begge to optaget af samtale og tror både på samtalens kraft til at binde os sammen som samfund og på den magi, der kan opstå, når to personer, som ikke kender hinanden, får mulighed for at fordybe sig i samtale om livets små og store emner, tilføjer Marie Ørum Wikman fra Husum Bibliotek.