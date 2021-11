Sådan tegner man en drage

Kom på biblioteket og bliv oplært

Af Erik Fisker

På Brønshøj Bibliotek viser illustrator Jon Kabell, hvordan man tegner drager. De mytiske væsner som bevæger sig med lige lethed i alle fire elementer, fordi de ofte er sammensat af kropsdele fra forskellige dyrearter.

Det sker på lørdag den 13. november, kl. 11-13, og er for børn fra 8-15 år. Deltagelse er gratis, men børn skal have billet via bibliotekets hjemmeside.

Jon Kabell fortæller om, hvordan man kan blive verdens hersker med en blyant i hånden, når man bestemmer alt, hvad man kan tegne. Der ses nærmere på de dyr, man kender for at finde frem til, hvordan drager rent faktisk kan se ud.

Skal dragen have et hestehoved, ørnekløer, flagermuse-vinger eller noget helt fjerde. Jon vil vise, hvordan man laver gode kompositioner og fylder papiret ud med de fantastiske dragevæsner.