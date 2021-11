Valgkort på opslagstavle, husk at stemme.

Regler for afstemningen

Alle vælgere modtager et valgkort, der angiver, hvor man skal stemme på valgdagen. Dette skal være vælgerne i hænde senest den 11. november. Har man ikke modtaget valgkort, eller er kortet blevet væk, kan man stemme alligevel på sit valgsted – man skal i givet fald kunne legitimere sig med fx pas

Af Erik Fisker

På valgdagen er det kun muligt at stemme på det valgsted, hvor man er registreret.

I Brønshøj-Husum er der afstemning fem steder, og der er åbent på valgstedet fra kl. 8 til kl. 20.

De første vælgere på det enkelte valgsted får traditionen tro mulighed for at sikre sig, at valgurnerne er tomme, inden valghandlingen starter.

På alle valgsteder er det muligt at stemme uanset handicap eller nedsat førlighed. På de valgsteder, hvor der ikke er adgangsforhold egnet til vælgere med handicap eller nedsat førlighed, opstilles en pavillon til stemmeafgivning i umiddelbar tilknytning til valglokalet. På alle valgsteder er det også muligt at stemme fra en parkeret bil.

Man kan få hjælp af to valgstyrere/valgtilforordnede eller af en valgstyrer/valgtilforordnet og en person, man selv har valgt. Man skal klart og tydeligt kunne fortælle dem, der hjælper, hvem man vil stemme på.

Men man må ikke tage sit barn med ind i stemmeboksen, når man sætter sit kryds. Små børn, der ikke kender bogstaverne i alfabetet, kan dog komme med ind i stemmeboksen, hvis valgstyrerne tillader det.

Sætter man sit kryds forkert eller ombestemmer sig i sidste øjeblik, kan man bede en af de valgtilforordnede om en ny stemmeseddel.

Man skal kun sætte ét kryds på hver stemmeseddel. Man må ikke give sin stemmeseddel et særligt præg med fx at skrive bogstaver, tegne en cirkel eller lave en emoji.