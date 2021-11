Regionsvalg med 317 kandidater

Tirsdag den 16. november er der både kommunalvalg og valg til Regionsrådet i Region Hovedstaden. Begge valg gælder for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2025

Af Erik Fisker

Vælgerne i Region Hovedstaden kan til regionsrådsvalget vælge mellem 317 antal kandidater fordelt på 31 partier og lister. Blandt listerne er de kendte traditionelle partier samt en række mere specielle lister som fx Det Syge Hus, Psykiatrisk Fokus og Feministisk Initiativ.

En gennemgang af de opstillede kandidater afslører umiddelbart, at der er to af kandidaterne, der angiver at ”høre” til i Brønshøj-Husum. Det er socialdemokraten Jarl Feyling, der er nr. 8 på liste A og den radikale Alina Protsyk, der er nr. 23 på liste B. De er i øvrigt p.t. begge medlemmer af Brønshøj-Husum Lokaludvalg.

Jarl Feyling har de sidste fire været suppleant i Regionsrådet, og har som sådan deltaget i en lang række af møderne i Regionsrådet.

– Op mod valget vil jeg dele morgenmad ud på Brønshøj Torv. Her kan jeg træffe en masse vælgere, der forhåbentlig har tid og lyst til at debattere politik. Hver gang jeg har delt et stykke morgenmad ud, donerer jeg desuden personligt 5 kr. til ”Frirum i Psykiatrien”, der forbedrer forholdene for psykiatriske patienter i vores region, siger Jarl Feyling.

Regionsrådet i Hovedstaden består af 41 folkevalgte, og regionerne har ansvaret for: sygehusvæsenet, herunder sygehusene, psykiatrien samt sygesikringen, herunder privatpraktiserende læger og speciallæger.

Regionsrådet beskæftiger sig også med regional udvikling, blandt andet vedr. natur og miljø, beskæftigelse, uddannelse og kultur samt udvikling i regionens udkantsområder og landdistrikter.