Radikale satser på børnene, kulturen og det grønne

Brønshøj, Husum og Tingbjerg skal udvikles efter de særkender, som området har. Det vil vi i Radikale Venstre arbejde for efter valget d. 16. november

Af Af Christopher Røhl, Gruppeforperson for Radikale Venstre på Københavns Rådhus

I hele København mener vi, at der skal være ressourcer til et godt børneliv i vuggestuer, børnehaver og fritidshjem. Det betyder, at vores børn skal møde flere uddannede pædagoger og lærer. Vi mener også, at alle børn skal kunne få indsigt i naturen og her er Utterslev Mose en oase i det bygningstunge København.

Derfor ønsker Radikale Venstre et bemandet naturværksted ved Energicentervoldparken med undervisningstilbud, legeplads og skolehaver. Vi skal se på hvordan vi kan få oprenset slam og kloakudslip, så Utterslev mose og Fæstningskanalen får et bedre vandmiljø. Vi vil skabe liv omkring friluftsscenen ved at invitere hele byens kulturliv forbi og vi vil lave en kulturboulevard omkring Brønshøj Gamle Skole.

Frederikssundsvej, Husumvej og byens skoleveje generelt skal være sikre for cyklister og gående. Derfor støtter Radikale Venstre, at der bliver gennemført en trafikanalyse og vi er parate til at tage ansvar, når den foreligger. Vi kan dog allerede gøre meget for at gøre skolevejen sikker for vores yngste borgere. Vi kan blandt andet nedsætte fartgrænsen på vejene omkring skolerne.

Endelig støtter vi i Radikale Venstre en Metro til Brønshøj, Husum og Tingbjerg. Vi ved dog, at det realistisk set har lange udsigter. Som mellemløsning mener vi derfor, at der skal etableres flere vejbaner kun til El-busser, så det er nemmere og hurtigere at komme rundt i Brønshøj, Husum og Tingbjerg med offentlig transport.