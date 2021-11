Ønsketræ i Husum Kirke

Diakonimedarbejder Maria Sandborg-Olsen ved ønsketræet i Husum Kirke. Foto: Mogens Elgaard

Mange kommer forbi Husum Kirke og vil gerne hente et hjerte og donere en gave

Af Erik Fisker

Husum Kirke opstiller også i år et ønsketræ, hvor familier, som ikke har så mange penge, kan hænge et hjerte med deres julegaveønsker på træet – helt anonymt.

– Det er en god ide at komme med sine ønsker i god tid. Vi ved nemlig, at mange kommer forbi før jul og tager et hjerte med sig for at købe en gave til barnet, siger diakonimedarbejder Maria Sandborg-Olsen.

På hjertet står der blot dreng/pige og alder. Så kan andre tage julehjertet med sig, købe en af de gaver, som barnet ønsker sig, pakke den ind og aflevere den i kirken.

Op til jul kan forældrene så hente gaven i Husum Kirke til deres barn med et “til og fra-kort”, som de selv kan udfylde. Ansøgere fra Husum Sogn har førsteprioritet, men alle kan søge.

Det er forældre, som ansøger, og man kan søge om gaver til alle børn i familien. Der ansøges via formularen på hjemmesiden www.husumkirke.dk. Hvis man har spørgsmål, kan man kontakte Maria på 21181304. Frist for ansøgning er 7. december.