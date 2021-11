Nyt apotek i Tingbjerg

Bygården i Tingbjerg - det tidligere Lille Torv. Nu kommer der også apotek. Foto: innovator

Apoteker Heidi Lindgren fra Husum Apotek, ser spændende muligheder i byudviklingen og i væksten af nye tilflyttere til Tingbjerg og åbner derfor i samarbejde med Lidl et nyt apotek i en del af det nuværende butikslokale

Af Erik Fisker

Den nye apoteker i Tingbjerg er ikke, hvem som helst. Heidi Lindgren driver i dag Husum Apotek på 15. år og har i år overtaget/åbent to yderligere apoteker i Helsingør. Det er derfor en erfaren kvinde med kompetencerne i orden, som kommer til Tingbjerg.

Bydelen er ikke et ukendt område for Heidi, da hun tidligere haft et apoteksudsalg i Tingbjerg, som hun desværre måtte lukke, da det ikke var muligt på det tidspunkt at drive et tidssvarende apoteksudsalg. Det har byudviklingen nu gjort muligt.

– Jeg glæder mig til at vende tilbage og sammen med mit dygtige personale sikre borgerne i Tingbjerg let adgang til lægemiddelbehandling og rådgivning samt andre relevante sundhedsydelser, udtaler hun.

Apoteket kommer til at dele indgang med Lidl, og de i alt 91 m2 får 3 betjeningsskranker til at kunne hjælpe og rådgive de besøgende. I filialen i Tingbjerg kan der købes både receptpligtige lægemidler, håndskøbsvarer, vitaminer, mineraler og hudpleje mm. Forventet åbning bliver i starten af 2022.

– Hos Lidl glæder vi os over at byde apoteker Heidi Lindgren og resten af hendes team velkommen her i Bygården i Tingbjerg. Hele området er i en positiv udvikling, og vi er glade for at være fast dagligvarebutik for områdets mange beboere, siger Mads T. Nielsen, Udviklings- og Ejendomsdirektør hos Lidl.

Byudviklingsteamet i Tingbjerg ser frem til det nye apotek.

– Jeg er utrolig glad for, at der kommer et apotek til Tingbjerg. Vi arbejder jo konstant på at udvikle bylivsfunktionerne i Tingbjerg, så det bliver mere attraktivt at bo her, siger byudviklingschef Lene Vennits.