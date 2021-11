Nye cykelstier langs mosen

Kommunen er netop startet med at forbedre cykelstierne langs mosen, så de bliver bredere og der kommer lys. Det er der rigtigt mange der er glade for også undertegnede

Af Per Lindegaard, Aprilvej 61, Søborg

Det der undrer mig er at man vælger at udføre dette arbejde i den mørkeste periode på året. Der er nu lukket for cykellister på den ene side af Hareskovvejen, så der bliver dobbeltrettet cykelsti på den anden side.

Når jeg kører hjem efter klokken 16 er der allerede bælgmørkt og der opstår farlige situationer i forbindelse med overhaling af andre cykellister. Ud over dette er der fyldt med blade langs cykelstien, som på den måde bliver endnu smallere.

Hvor lang tid forventes det at arbejdet tager? Jeg vil, for min egen og andres sikkerhed, vælge en anden vej hjem så længe det er så mørkt.