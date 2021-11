Københavns Kommune sætter gang i en ny indsats for at reducere CO2-aftrykket fra kommunens mad med 25 procent inden 2025

Af Erik Fisker

Medarbejderne i kommunens godt 1.000 køkkener, der dagligt serverer 70.000 måltider, klædes derfor på til at lave mere mad med mere grønt og mindre kød. At spise mere klimavenligt er dog ikke et farvel til alle livretterne, men det betyder, at favoritterne kommer på menuen i nye, grønne fortolkninger.

Københavns Kommunes klimavenlige opskrifter ligger frit tilgængeligt på madopskrifter.kk.dk. Næsten 90 procent af maden, der serveres i de københavnske institutioner, er økologisk.