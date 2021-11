Motionsbanko på Energicenteret

A group of cheerful seniors in gym doing exercise on fit balls, stretching arms.

Er det svært at snøre skoene? Hverdags-skvanker, kroniske sygdomme eller blot uvant med motion? Studerende fra Kbh+Askovfonden og Idrætsfællesskabet laver motionsbanko til dig i fællesskab med andre

Af Gitte Ganderup

En gruppe studerende fra KBH+Askovsfonden er i gang med at lave et projekt i samarbejde med Idrætsfællesskabet som holder til i EnergiCenter Voldparken.

Lørdag den d. 4. december er der motionsbanko, hvor de som kommer kan høre meget mere om Idrætsfællesskabets ugentlige motionshold og forening. Og så prøve motionsbanko selvfølgelig.

Motionsbanko

Tallene på bankopladerne er byttet ud med små fysiske øvelser, men frygt ej for de er skræddersyet til dig, som lider af hverdags-skavanker, kroniske sygdomme eller blot er en smule motionsuvant.

Der vil blive serveret kaffe, dadelkage.

På dagen er det også muligt at møde Andreas, Mads og Morten fra Idrætsfællesskabet til en hyggesnak, og høre meget mere om deres ugentlige motionshold og forening.

Motionsbanko med Idrætsfælleskabet er en del af projektet UNGSKAB.

UNGSKAB er et projektakademi hos KBH+Askovfonden. Bevilliget af Tuborgfondet til formål gennem et projektakademi at udstyre frivillige unge med kompetencer, der gør dem bedre rustet til at få job inden for kulturel projektledelse og entreprenørskab.

Idrætsfællesskabet arbejder for at skabe stabile og netværksdannende fællesskaber med idræt som omdrejningspunkt, for udsatte og sårbare målgrupper.

Tid&sted: Lørdag den 4. december 2021 kl. 14 til 16 på Energicenter Voldparken, Kobbelvænget 65