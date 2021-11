Kunst viste vejen gennem sorgen for Signe Kærup Dahl der mistede sin ufødte søn. Nu arrangerer hun mindesang

Af Erik Fisker

– Da jeg mistede min ufødte søn, havde jeg det fuldstændig som om jeg stod i en elevator uden at ane, hvilken etage, jeg skulle stå af på. Jeg vidste, at mit liv aldrig ville blive det samme igen. Og hverken jeg selv – eller mine venner og bekendte anede, hvad de skulle stille op med min sorg, fortæller Signe Kærup Dahl.

Signe Kærup Dahl er skuespiller og sanger, og hendes vej gennem sorgen blev at undersøge den kunstnerisk. Hun skrev og iscenesatte en monolog, som næsten ordret gengav hele forløbet omkring sønnens død, og hun dannede en sorggruppe, hvor hun forsøgte at skabe et fællesskab om kærligheden og mindet ved at sætte sorgen ind i en kunstnerisk kontekst.

Nu er Signe Kærup Dahl initiativtager til ’Mindesang på Brønshøj Kirkegård’, som gennemføres i samarbejde med Brønshøj Kirkes organister, Pigekor og Voksenkor.

– Mindesang foregår på kirkegården, hvor vores kære ligger. Via sangen vil vi gå ind i og gennem sorgens rum sammen. Vi synger for os selv, men også for dem, vi har mistet. At mindes er at finde et sted, hvor vi kan placere vores kærlighed. Og det sted kan vi skabe sammen, hvis vi tør åbne vores hjerter for hinanden og rumme sorgen sammen, siger Signe Kærup Dahl.

Efter Mindesangen er der mulighed for at drikke en kop kaffe sammen i kirkens våbenhus.

’Mindesang’ finder sted lørdag den 6. november. Der bliver tre vandringer á 30 minutters varighed med max 35, deltagere pr. gang hhv. kl. 17, 19 og 20. Tilmelding på www.bronshojkirke.dk.