Medaljeregn til bordtennisklubberne Carsten Egeholt får overrakt DM-bronzemedaljen ved sit 42. DM, mens DM-vinderen Anders Lind ser til i baggrunden. Foto: privat

Der har været masser at glæde sig over for Brønshøj Bordtennis og Københavns BTK i oktober. De to klubber har et tæt samarbejde på ungdoms-, talent- og elitesiden, og i den seneste måned er der blevet til medaljer ved både EM og DM

Af Lars Eckeroth