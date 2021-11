Maze, Tugwell og Bentsen var ikke nok

I herrernes bordtennisliga vandt Brønshøj/København særdeles overraskende over Roskildes EM-guldvindere

Af Lars Eckeroth/EF

Med en sejr på 5-4 over de mangedobbelte danske holdmestre fra Roskilde leverede Brønshøj/Københavns herrer i forrige søndag i Grøndal Multicenter nærmest en sensation i landets bedste række.

Det skal dog nævnes, at den overraskende sejr blev hjulpet godt på vej af to sejre på walkover over Danmarks bedste spiller gennem tiden Michael Maze, der trak sejr pga. knæproblemer efter bare at have spillet én bold i sin første kamp mod Carsten Egeholt.

Roskilde førte på et tidspunkt holdkampen med 4-2, inden Carsten Egeholt skulle spille mod Finn Tugwell, der med en sejr kunne sikre Roskilde sejren på 5-2. Egeholt kom godt fra start mod Tugwell – vandt første sæt, men tabte efterfølgende andet sæt og var bagud med hele 0-7 i tredje sæt, der også blev til 7-10 og tre sætbolde til Tugwell, inden Egeholt kæmpede sig tilbage og vandt sættet med 12-10.

Tugwell lod sig ikke ryste og vandt fjerde sæt med solide 11-4, men i femte- og afgørende sæt var Egeholt bedst og vandt med 11-5. og da Emil Friis-Hansen efterfølgende fik sin sejr over Michael Maze uden kamp, var der udlignet til 4-4 i holdkampen, som dermed skulle afgøres i et Golden Set. Her vandt Emil Friis-Hansen med 11-7 over Finn Tugwell og sikrede på den måde hjemmeholdet en meget uventet sejr.

– Jeg har flere gange været tæt på mod Tugwell, men husker ikke at jeg har besejret ham i de seneste 25 år, udtaler Carsten Egeholt, der nu sammen med sine holdkammerater kan glæde sig over, at Brønshøj/København med sejren har sikret sig adgang til det videre spil om medaljer efter jul mellem de seks bedste mandskaber og samtidigt er sikker på forbliven i rækken.