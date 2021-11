Mandatfordeling i København Kommune

De 55 mandater i Københavns Borgerepræsentation blev fordelt således ved valget:

Af Gitte Ganderup

Der er tal på hvilke partier, der kan lave hvor store grupper i Borgerrepræsentationen, men de personlige stemmer er ikke færdigoptalte endnu.

Her er fordelingen af mandaterne:

Ø Enhedslisten 15 +4

A Socialdemokratiet 10 -5

C Konservative 8 +5

B Radikale 7 +2

F SF 6 +1

V Venstre 4 -1

Å Alternativet 2 -4

I Liberal Alliance 1 -1

D Nye Borgerlige 1 +1

O Dansk Folkeparti 1 -2

De personlige stemmer er endnu ikke talt op, så for at kunne fortælle endeligt hvem der skal varetage hvilke poster, venter vi på dem. Man kan ikke være borgmester uden at sidde i Borgerrepræsentationen.

Der blev i København afgivet 305.835 stemmer til kommunalvalget og stemmeprocent: 59,7 % (61,9 % i 2017)