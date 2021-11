Lysfest og hygge

DIY glass candlesticks Christmas decor with lace and ribbons

Husum for alle, AAB 38 og Energicenteret inviterer til lysfest

Af Gitte Ganderup

-“Kom til lysfest for alle beboere i Husum. Kom og hyg med din nabo og lys Husum op i en kold tid. Der vil være varm kakao og fyrfadslys til alle”. Sådan skriver den boligsociale helhedsplan, Husum for Alle på deres facebookside.

– Tanken er at vi mødes og laver lanterner kl. 19.30. Så kommer der et kor og synger et par sange. Lidt over 20 går vi en tur sammen med lygterne, fortæller Jonas Hansen fra Husum for Alle.

Husum for Alle er en boligsocial helhedsplan i Husum. Arbejdet koncentrerer sig om afdelingerne AAB afd 38, AAB afd 80, Husumgård (fsb) og Voldparken (fsb)samt Skolevangen 1 og 2. Fokus er på et aktivt kultur- og fritidsliv og fællesskab og medindflydelse.

Husum for Alle har eksisteret siden juli 2012 og løber til juni 2024.

Formålet med den boligsociale helhedsplan er at skabe et levende, trygt og behageligt sted at bo for alle. Helhedsplanen understøtter en række initiativer og institutioner, som styrker og udvikler ressourcerne hos bydelens beboere.

Medbring dit eget syltetøjsglas til lyset. Der er håndsprit og masker til rådighed også.

Tidspunkt 19:30

Adresse: hjørnet af Gadelandet og Kobbelvænget i beboerhuset Gadelyset