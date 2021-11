Livlig og engageret debat om Bellahøjmarkens fremtid

Politikerne stillede op til paneldebat i Grøndal MultiCenter. Foto: jsj

Mange ideer og forslag til udvikling af Bellahøjmarken og de omkringliggende faciliteter

Af Erik Fisker

Der var fuldt hus i den store mødesal i Grøndal MultiCenter mandag aften den 25. oktober, hvor kandidater til kommunalvalget i panelform mødte spørgelystne og udfordrende aktive brugere af Grøndal MultiCenter, de mange foreninger og naboer til Bellahøjmarken.

En arbejdsgruppe med repræsentanter fra lokaludvalg, lokale idrætsforeninger og boligforeninger omkring Bellahøjmarken har siden foråret arbejdet sammen om Bellahøjmarkens mange muligheder, herunder de omkringliggende idrætsfaciliteter og grønne områder, herunder Grøndal MultiCenter, Bellahøjhallerne, Bellahøj Svømmestadion, Friluftsbadet, ATK – tennishallen, Genforeningspladsen og de grønne områder.

Det er der kommet et omfangsrigt idekatalog med 100 ideer ud af.

Alsammen blev solidt og godt introduceret til politikerne og de mange deltagere af klubdirektør Betina Nørskov og med chefkonsulent for idrætsudvikling, Jan Lindboe, som dirigent.

Ideerne, den store interesse og det forestående kommunalvalg satte yderligere gang i opfindsomheden i den engagerede forsamling. Alle kandidaterne kunne se positive perspektiver i idekataloget og bød også ind med forslag.

Flere af mødedeltagerne fortalte, hvordan planerne om en helårscamping på Bellahøjmarken havde skabt bekymring blandt naboer og brugere af det grønne område.

Dette førte til en snak om muligheden for at udvikle en mere specialiseret campingplads med idræts- eller gymnastikprofil og på den måde kombinere den enestående beliggenhed med de mange faciliteter og aktiviteter området og Grøndal MultiCenter byder på.

Tages op igen efter valget

Opførelse af et Gymnastikkens Hus står også højt på ønskelisten hos mange brugere og foreninger. Ligesom en bedre sikring af adgangsveje og trafikforhold, særligt for de mange børn, unge og andre brugere, der skal krydse de stærkt trafikerede veje.

En generel opgradering af faciliteter og lokaler. Længere baner til bueskydning og lokaler med højere til loftet, så der også er plads til de højtspringende trampolinspringere, blev også nævnt sammen med mulighederne for forskellige aktiviteter på tagene.

Der var også forslag om en løbe og gangsti rundt om hele Bellahøjmarken, en bedre og mere sikker overgang mellem Genforeningspladsen og Grøndal MultiCenter samt en bedre udnyttelse af parkeringspladsen.

Midt i denne idestorm var der bred enighed om betydningen af at bevare det grønne område rekreativt og gerne mere attraktivt og for alle. Også for naboer, spadserende, hundeluftere, trompetspillere og de mange selvorganiserende spil og aktivitetsudøvere.

De fleste mødedeltagere, både politikere, foreningsmennesker, daglige brugere og naboer forlod mødet med en forvisning om, at der efter valget vil være politisk vilje til at arbejde videre mod en plan og et budget for undersøgelse og afdækning af de mange muligheder Bellahøjmarken rummer både inde og ude. Der vil komme bud efter den såkaldte idrætsmilliard, der er bevilliget til Frederiksberg og København i de kommende år.

En diskussion om fredningen af Bellahøjmarken blev ikke udfoldet på mødet, men vil dukke op igen når/hvis der skal tages endelige beslutninger for området.

– Vi har før set hvordan politikeres trang til at udvikle byen skaber færre grønne områder. Det må ikke ske her!

En deltager i mødet