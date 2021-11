Koncert i Vandtårnet: Samklang mellem by og natur

Fire unge musikere fra Det Kongelige Danske Musikkonservatorium inviterer til en aften i naturens tegn. I samarbejde med Dansk Naturfredningsforening København har de sat sig for at skabe en koncertoplevelse af samklang mellem by og natur

Af Gitte Ganderup

Programmet er et flydende samspil mellem elektronisk og akustisk, live og optaget, nedskrevet og spontan musik, hvoraf noget uropføres.

Sammen med Dansk Naturfredningsforening København (DN) vil musikerne lade musikken tale og tage publikum med på naturoplevelser, der skal sætte fokus på naturens rolle i byen, og dens betydning for os mennesker, og inspirere til, at by og natur udvikler sig sammen.

Der vil blive formidlet oplysninger om DNs indsatsområder i øjeblikket, hvor man, hvis man har lyst, kan være med til at gøre en forskel. Der vil i forlængelse af koncerten være mulighed for at få en snak med ligesindede om idéer, man måske er blevet inspireret til og tanker man har gjort sig undervejs. Kan vi sammen være med til at skabe en by, der lever i samklang med naturen?

Koncerten er gratis, så der bliver ikke tjekket billetter i døren, men enhver donation modtages med taknemmelighed og går ubeskåret til Dansk Naturfredningsforening.

Det hele foregår lørdag d. 27/11 kl. 17. Dørene åbnes kl. 16.30. Husk corona-pas. Eventen afvikles i en hyggelig stemning med varm alkoholfri gløgg og tæpper i den akustiske ramme som Brønshøj Vandtårn giver.