Klog kalender

Instruktør af ’Kometernes jul’ Ask Hasselbalch sammen med Bertil Smith, der spiller drengen Elias i ’Kometernes jul’. Foto: Christian Geisnæs/TV 2

Årets julekalender på TV 2 gør os klogere på naturvidenskab. Niels Bohn instituttet er medskaber

Af Gitte Ganderup

De fleste af os kender regnestykket, som modbeviser julemanden: Det, hvor den stakkels julemand brænder op i atmosfæren i forsøget på at nå at besøge alle verdens børn juleaften.

Kombinationen af jul og naturvidenskab har ikke den bedste historik, men det gør TV 2’s julekalender noget ved. Her er der både jul og naturvidenskab på programmet, for julekalenderen ’Kometernes jul’ med Mie, Johannes, Noor og Elias er skabt i et samarbejde mellem TV 2, Niels Bohr Instituttet på Københavns Universitet og Nordisk Film Production.

100 år

Formålet med julekalender i videnskabens tegn er at markere, at det lige om lidt er 100 år siden, at Niels Bohr modtog Nobelprisen i fysik. Det har fået Niels Bohr Instituttet på Københavns Universitet til at tage initiativ til at gøre 2022 til et nationalt videnskabsår, og det skyder man i gang med et nyskabende samarbejde med TV 2 allerede i december 2021.

– På TV 2 har vi en stærk tradition for at lave julekalendere, der ikke kun samler familierne, men også fortæller historier, der engagerer, siger Katrine Vogelsang, TV 2s fiktionschef:

– Med dette samarbejde kan vi både vise en skøn julekalender og være med til at sætte fokus på naturvidenskaben sammen med stærke partnere. Det er public service i sin fineste form, siger hun.