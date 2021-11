Klimavalgkamp på mange niveauer

30.000 børn er i disse dage i gang med undersøgelser i samarbejde med Jørn Toftum, sektion for indeklima på DTU Byg, om det skrantende indeklima i folkeskolerne

Af Finn Gunst, fhv. vejleder og skolelærer, Fuglsang Allé 116, Brh.

Eleverne skal blandt andet måle en sløvende CO2 koncentration i klasserne. I 2009 og 2014 blev der foretaget lignende undersøgelser, som viste at over halvdelen af klasselokalerne havde en CO2 koncentration over det acceptable niveau.

Det fik den gang følgende overskrift i Berlingske Tidende: Lang skoledag + ringe indeklima = dårlig indlæring.

Det vil være oplagt for landets skoleelever – intenst at stille spørgsmål til de lokale politiske kandidater: Hvad agter I at gøre for at forbedre klodens – men også for at forbedre klasselokalernes KLIMA?

De unge fortjener seriøse svar – og ikke kun pæne smil fra lygtepælenes politikere. Alt andet vil være halloween-gys.