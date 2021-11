Kan litteraturen forandre virkeligheden?

Mikael Josephsen. Foto: Lærke Posselt

Forfatteraften på Husum Bibliotek med Mikael Josephsen

Af Erik Fisker

Med sin nyeste roman ”de andre” tvinger Mikael Josephsen læseren til at forholde sig til samfundets mest udsatte, og han sætter dermed en tyk streg under, at det kritiske samfundsengagement atter er at finde i dansk samtidslitteratur.

Husum Bibliotek sætter fokus på samfundsengageret litteratur, og temaet kulminerer onsdag den 24. november, kl. 19-20.30 med et besøg af Mikael Josephsen, hvis roman ”de andre” udkom på Gyldendal i foråret 2021 – og anmelderne var begejstrede.

Romanen giver et bevægende indblik i livet som hjemløs i nutidens Danmark. ”de andre” handler om hjemløshed, misbrug og om at føle sig uden for resten af samfundet. For karaktererne handler det kun om én ting: overlevelse! Men forfatterens poetiske talent fornægter sig ikke: Ligesom solstråler kan splitte et cementtungt skydække på den mest askegrå november-dag, tindrer sproglige perler midt i al romanens farveløse forråelse og fremmaler nuancerede karakterer.

Romanen bygger på Mikael Josephsens egne erfaringer som hjemløs samt på hans samtaler med hjemløse. Man kan høre mere om forfatteren, romanen og om forfatterens hensigt med romanen, når han besøger Husum Bibliotek. Det er gratis og kræver hverken tilmelding, eller at man har læst romanen.