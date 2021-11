Kære butikshandlende, liberale erhverv og søde privatpersoner

Tusind, tusind tak til alle for at donere et beløb, så vi igen i år kunne få lysnet på træerne på Husum Torv

Af Lis Søkvist, Brovænget 9, Husum

Der er blevet så hyggeligt, lysere, varmere og mere festligt at færdes på torvet. Og det varer lige til slutningen af februar.

Og så en meget stor tak til Musikalliancens børn og voksne og især til Kristine Hanskov for at føre lyset fra Korsager Skole ad Frederikssundsvej til torvet under sang og musik.

Det var jeg meget glad og taknemmelig for og ligeså at gruppeformanden for De Konservative på Københavns Rådhus, Jakob Næsager, midt i den meget travle valgperiode tog sig tid til at kommer herud og tænde lysene. Og så kan vi nu ønske ham tillykke med borgmesterbilen.

Og med de mange menneskers fremmøde blev det en meget hyggelig event. Tusind tak ALLE SAMMEN.