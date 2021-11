Juletræsfester i Brønshøj og Husum

Noget er som det plejer og igen i år er der juletræer med lys i både Husum Bypark og på Brønshøj Torv

Af Erik Fisker

Juletræet på Brønshøj Torv tændes fredag den 26. november, kl. 17

Det bliver julemanden, der tænder juletræet på Brønshøj Torv med korsang og gratis slikposer, glögg og æbleskiver.

– Lokaludvalget har trofast bidraget til årets juletræ, men i år er det SuperBrugsen – og en stor bevilling fra Københavns Kommunes Genopretningspulje, der har sikret gratis slikposer til børnene og glögg og æbleskiver til de voksne, fortæller Martin Greve Halse. Han er den lokale ildsjæl, der står bag juletræstændingen på Brønshøj Torv.

Da Martin Greve Halse i 2019 tog ansvaret for juletræsfesten på sig, var det af en helt konkret årsag.

– På det tidspunkt gik der simpelthen for mange negative historier om Brønshøj Torv, og da den tidligere ansvarlige for juletræ på Torvet ikke orkede længere, tænkte jeg: Vi skal da have juletræ på Brønshøj Torv! Vi skal simpelthen have noget fest og glæde i vores bydel, siger Martin Greve Halse.

Sammen med en anden lokal ildsjæl, Jes Haslund Bisgaard, gik han i gang med at søge penge og opbakning til arbejdet med at stable det store arrangement på benene.

– Der sker så mange gode ting i Brønshøj, og vi skal have fortalt de gode historier. Når man bor et sted, har man et ansvar for, at tingene sker. Man kan ikke bare gå rundt og forvente, at alting kommer af sig selv. Det, jeg kan bidrage med, er at tage et initiativ og sætte ting i sving. Og folk vil gerne hjælpe. Alle de steder, jeg har rakt ud til, har taget godt imod invitationen til at være med’, fortæller Martin Greve Halse.

Brønshøj Kirkes kor synger under ledelse af kirkens organister og bidrager med scene, lyd og telt julen ind ved juletræsfesten, og sognepræst Mia Lund Rao er også med omkring forberedelserne.

De støtter juletræstændingen på Brønshøj Torv:

SuperBrugsen på Brønshøj Torv donerer 700 slikposer til børnene

Brønshøj Bistro står for glögg og æbleskiver og sponsorerer med arbejdstimerne

Bella Elektrik – ElHuset Kbh donerer etablering af strøm til juletræet, musikken og boderne

Lift & løft etablerer gratis sikkerhedshegn omkring juletræet

Radiometer og Lindeapoteket støtter økonomisk

Tasteful Foods opstiller madvogn med økologiske smagsprøver

Alex Vinbar opstiller pavillon og uddeler smagsprøver.

Juletræet i Husum Bypark tændes lørdag den 27. november, kl. 17

I Husum Bypark er det glarmester Klaus Juhl og optiker Johnnie Jørgensen, der er hovedkræfterne bag juletræsfesten i Husum Bypark på hjørnet af Frederikssundsvej og Husumvej.

Festen starter kl. 16.30 med 10 musikere fra Ballerup Brassband, der vil varme de fremmødte op med kendte julemelodier. Mens der ventes på at julemanden kommer for at tænde træet, sørger de lokale spejdere for at man kan købe varme æbleskiver, og den lokale Rotary klub sørger for, at de voksne kan få varm glögg.

Efter kl. 17 kommer et større børnekor fra Husumvold Kirke og synger julesange samt et voksenkor, der også vil synge de gode gamle julesange.

Efter en kort juletale kaldes i fællesskab på selveste julemanden – som efter planen kommer kørende i en gammel veteranbrandbil.

Der er nissehuer til alle børn, og efter tændingen af træet uddeling af godteposer (til børn).