Julen nærmer sig – det samme gør brandskader

Juletiden er lig med stearinlys og hygge. En tredjedel af alle brandskader blev anmeldt i december og januar sidste år, så der er grund til at passe på, at hyggen ikke går op i røg

Af Erik Fisker

Julen nærmer sig, og det får mange flere til at skrue op for hyggen med stearinlys, nisselandskaber og gran. Julehyggen kan dog hurtigt blive farlig, hvis der går ild i juledekorationer eller nisselandskab. Faktisk er den mørke tid den, hvor flest anmelder en brandskade i LB Forsikring. Tallene viser, at de sidste to år er flere end en tredjedel af alle brandskader blevet anmeldt i december og januar

-Vi kan se på antallet af anmeldelser, at rigtig mange desværre har brandskader i de mørke måneder. I 2020 kom 34 % af anmeldelserne i december og januar, og der er kommet flere anmeldelser i januar i 2021 end i nogen andre måneder. Det er desværre nok meget naturligt, for i netop de måneder fylder man huset med vat, papirklip og gran og så en masse levende lys. Så man mangedobler på den måde risikoen for brand, siger Anne Mette Kirkegaard, skadeschef i LB Forsikring.

Røgalarmer og gode huskeråd hjælper

Heldigvis er det langt fra alle julebrandene, der fører til store skader. Rigtig mange anmeldelser er på småskader, og det skyldes, at folk er blevet bedre til at passe på og har installeret røgalarmer.

-Tal fra juli 2020 fra Beredskabsstyrelsen viser, at 3 ud af 4 danskere i dag har en eller flere røgalarmer i deres hjem, og at tallet har været stigende de seneste år. Med en brandalarm, kan man ofte komme ildebrande til livs, inden de vokser ud af kontrol. Så opdager man ilden i juledekorationen, inden den spreder sig til hele huset, siger Anne Mette Kirkegaard

-Man kommer langt, hvis man bruger lidt sund fornuft, når man går i gang med julehyggen. Husk at slukke kalenderlyset, hvis man går fra det. Brug brandhæmmende spray på nisselandskabet og få tjekket røgalarmerne, inden man går i gang med julelysene, siger Anne Mette Kirkegaard og fortsætter:

Fem gode råd

1. Gå aldrig fra levende lys. Placér dem i god afstand fra brandbare ting.

2. Overvej at brandimprægnere dekorationer, adventskrans og juletræ.

3. Pas på med sprays med håndsprit i nærheden af levende lys. Sprit er meget brandbart og kan antænde.

4. Hav mindst én røgalarm på hver etage og placer dem, så de kan høres overalt i huset.

5. Hav altid en brandslukker eller andet slukningsmiddel stående og også evt. et brandtæppe i huset.

(Kilde: LB)