Hjælp til at få den økonomiske del af julen til at hænge sammen

Af Erik Fisker

Hvis man har svært ved at få julen til at hænge sammen økonomisk, så er der lige nu åbent for, at man kan søge julehjælp, hvis man bor i Bellahøj-Utterslev Sogn og har en indtægt, der svarer til kontanthjælp.

På grund af begrænsede midler prioriteres ansøgninger fra børnefamilier. Ansøgningsskemaet findes på Bellahøj Kirkes hjemmeside eller ved personligt fremmøde i kirken, og deadline for at søge er den 23. november.