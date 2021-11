Investering i deltagelse

Det var vigtigt at valgdeltagelsen til både kommunal- og regionalvalget kom op i særlige områder som enten havde langt til nærmeste stemmested eller som havde en lav valgdeltagelse. Derfor blev der på Finansloven 2021 afsat fem mio. kr. i en aftale mellem regeringen og Radikale, SF, Enhedslisten og Alternativet.

Af Gitte Ganderup

En af puljerne kunne bruges til at sende en valgbus ud, hvori borgere kunne brevstemme. Københavns Kommune, ved valgbestyrelsen som består af fire medlemmer af BR inklusiv den til enhver tid siddende borgmester fra Kultur- og Fritidsforvaltningen, søgte puljen, fik 395.000 kr. og valgbussen kom på gaden, hvor den startede i Nordvest, kørte til Nørrebro, nogle dage i indre København inden den var at finde den 11. og 12 november forskellige steder i Brønshøj ifølge køreplanen for bussen.

Stemmeresultater

På landsplan var stemmeprocenten på 70,8% ved kommunalvalget i 2017 og 70,7 til regionernes valg. Deltagelsen lå næsten på linje med deltagelsen fra 2013, hvor den var steget kraftigt ifølge tal på Bolig- og indenrigsministeriets hjemmeside.

Stemmeprocenten for kommunalvalget i år, 2021, er på 67,2 procent. Den er dermed faldet omkring 3 procentpoint. Flere forskere peger på corona som årsagen til en landsdækkende lavere deltagelse.

Effekt

I de områder i Brønshøj, Husum og Tingbjerg hvor valgbussen har kørt, er valgdeltagelsen som følger: På Tingbjerg Skole er der afgivet 1.441 stemmer hvilket giver en stemmedeltagelse på bare 33,3% og på Husum Skole har 5.508 afgivet hvilket giver 59,1%.

På de øvrige steder i bydelen, er Bellahøj Skole 61,6%, Brønshøj Skole 69% og EnergiCenter Voldparken 49,3%