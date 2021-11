IF Stadion ligger pt til oprykning

Der må være nogle som ønsker at fryse tiden i disse dage. Håndboldherrerne fra IF Stadion, som hører til på EnergiCenter Voldparken, ligger pt over oprykningslinjen efter weekendens sejr. Men sæsonen er ikke slut endnu. Næste kamp er potentielt udløseren

Af Gitte Ganderup

Jyllingehallen var rammen om top-opgøret i den forgangne weekend hvor IF Stadion, fyldte med selvtillid efter en sejr over det tredje tophold i rækken, mødte Høj Elite 2 som havde førstepladsen i rækken. HØJ Elite 2 havde flotte sejre med i bagagen, blandt andet en storsejr over oprykningskandidaterne fra TIK Taastrup, så det skortede nok heller ikke på selvtilliden hos dem. HØJ-holdet er kendte for at trække fire spillede ned fra 1. holdet og lørdagens kamp var ingen undtagelse. Det var således et hold som både var hurtige og spillede stærkt angrebsspil. HØJ startede kampen bedst og efter otte minutter stod der 6 – 2 til hjemmeholdet. Stadion spillede fornuftigt angrebsspil og havde på trods af gode chancer, svært ved at få mål ud af det. Den problemtik kæmpede HØJ ikke med, så straffen faldt straks på de missede chancer. Efterhånden blev forsvaret bedre men det lykkedes ikke at få lukket føringen i 1. halvleg hvor der i pausen stod 15 – 12 til HØJ. Til 2. halvleg havde Stadion foretaget justeringer og hurtigt var stillingen vendt til 15 – 16 til de gule. Det rystede HØJ-mandskabet lidt og deres profiler begyndte at lave fejl. Samtidigt lukkede målmand Tóraldur Kollsker målet af og det gav pote. Kampen var nu totalt vendt og efter yderligere otte minutter stod der 22 – 27 til gæsterne, som på trods af reduceringen, brusede af sejrsrus. Særligt Jacob Stork og Kasper Møller leverede kæmpe indsatser – sidstnævnte blev kampens spiller. IF Stadion ligger nu i front af 2. division med 16 point i ni kampe. 2 ud af 3 kampe er spillet i topholdsperioden og Stadion har hentet sejre mod både Køge Håndbold og HØJ Elite. På søndag er det Stadion som tager imod i Energicenteret. Det er den sidste topkamp i denne omgang og det er ærkerivalerne fra TIK Taastrup som kommer på besøg. Det er en af de vigtigste kampe i sæsonen og det er nu oprykningskampen til 1. division venter.