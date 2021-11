Gnidninger på Brønshøj Kirkegård

Det grønne vedligehold på Brønshøj Kirkegård blev privatiseret i foråret. Overgangen har ikke været let

Af Gitte Ganderup

Siden foråret er der med mellemrum dukket historier op om, at der er blevet fjerne friske blomster fra urnegravene, af de folk som varetager den grønne pleje på Brønshøj Kirkegård efter, at et privat firma har overtaget opgaven.

Også Københavns Kommune er blevet klar over, at skiftet mellem de kommunale og de private gartnere ikke er sket gnidningsfrit, og derfor udsendte de i maj et brev til alle gravstedsejere, herunder Pia Johansen som sammen med sin niece, er gravstedsejer.

Ændringer

I brevet, som Brønshøj-Husum Avis har set, skriver de at ”Potter og andre genstande, der anbringes på monumentet, vil blive fjernet, når græsset bliver slået. Reglerne har ikke være håndhævet særlig restriktivt, og de flinke gartnere, der hidtil har passet kirkegården, har i vid udstrækning set igennem fingrene med ”den ulovlige udsmykning” af gravstederne.”

Denne ulovlige udsmykning af gravstederne er de malede sten, lys, billeder og potteblomster, som de efterladte stiller på urnegravstedernes flade sten der ligger i græsset.

Siden Brønshøj-Husum Avis tog denne sag op, har forvaltningen ændret procedure på området og skriver i et svar til avisen: ”Vi fjerner ikke længere potteplanter i vaserne, før de er visne. Frem til september i år kan gravstedsejerne på urnefællesgravene på Brønshøj Kirkegård have oplevet, at deres potteplanter blev fjernet i forbindelse med græsklipningen, men den praksis er nu ændret, efter vi havde konstateret uhensigtsmæssigt mange forskellige måder at fortolke reglerne på.”

Ikke glemt

Pia Johansen er uforstående overfor hvorfor man godt må lægge afskårne blomster som skal fjernes i forbindelse med græsslåning men ikke andre pynteting som i så fald også skal fjernes, når græsset skal slås. Og hun er blandt en af dem som har været ramt af proceduren med at fjerne potteblomster

– Jeg satte en meget smuk potterose i den vase, som vi fik gravet ned. Da jeg kommer næste gang finder jeg potterosen nede ved materialegården. Så jeg sætter den tilbage, fortæller Pia Johansen som godt kendte til reglerne og derfor kunne se, at potterosen ikke blev flyttet i forbindelse med græsslåningen.

Første gang Brønshøj-Husum Avis taler med hende, siger hun om potterosen, at det er helt komisk, men anden gang fortæller hun, at det faktisk alligevel påvirker hende.

– Da jeg skulle fortælle en bekendt om det, fik jeg en klump i halsen. For det minder mig om noget min mor sagde, da min søster døde, ”de skal ikke tro, at vi har glemt Birgit” fortæller hun på bænken uden for kirkegården inden hun viser frem til urnegravstedet hvor hendes søster og mors aske ligger.

Rolige rammer

Teknik og Miljøforvaltningen forklarer at man for urnefællesgravene ønsker at skabe en rolig og afdæmpet ramme om gravstederne af hensyn til netop de efterladte. Forvaltningen skriver:

”Områderne er meget åbne, og derfor kan udsmykning være meget synlig – også fra lang afstand. Af den årsag er det kun tilladt at lægge afskårne blomster på gravstenen eller i vasen og at sætte urtepotter med blomster i de nedgravede vaser. Driften er indrettet herefter, og taksten for gravstedet er også beregnet ud fra disse rammer. Vi forsøger at vise særlig respekt ved at tillade yderligere udsmykning i perioden omkring og cirka en måned efter urnenedsættelse og ved mærkedage. Herudover er det i vinterperioden (15. november til 28. februar) tilladt at udsmykke gravstederne med gran, lygter, mindelys og julepynt mm.”

Konkurrence

Det hele startede i 2019 hvor Teknik- og Miljøforvaltningen fik stærk kritik for sin organisering omkring hele det område som hedder renhold. Herunder hører grønt vedligehold, fortæller Klaus Mygind medlem af Borgerrepræsentationen (BR) og Teknik- og Miljøudvalget.

En rapport, som konsulentvirksomheden Ernst&Young lavede til kommunen, pegede på en række løsninger og udvalget indstillede til BR at konkurrenceudsætte klassiske driftsområdet i Teknik– og Miljøforvaltningen. Blandt andre opgaver også vedligeholdet på Brønshøj kirkegård.

Beslutningen om at konkurrenceudsætte, altså finde ud af hvad opgaven ville koste, hvis det var en privat virksomhed som varetog opgaven, blev til virkelighed da den private virksomhed overtog pr. 1. april 2021.

Der er en særlig følsomhed omkring vedligehold på kirkegårde og der står i Kvalitetshåndbogen, som er retningslinjerne for arbejdet på kirkegården, at der skal tages hensyn til aktiviteter i kirken.

– Jeg vil gerne understrege, at for mig som SF´er er det helt afgørende, at der er særlige steder med nogle etiske forhold som eksempelvis kirkegårde. Jeg havde gerne undgået at Brønshøj kirkegård skulle med i udliciteringen. Jeg vil også sige, at det ikke var kirkegårdsorganisationen som var en del af de problemer vi havde dengang, siger Klaus Mygind.

Kompromis

Klaus Mygind forklarer, at man i udvalget indså, at man var nødt til at gøre noget andet end hidtil og derfor blev kompromiset at sende, hvad der svarer til 13% af driften i udbud for at blive klogere på området.

Det var ikke en enig Borgerrepræsentation som vedtog forslaget den 22. august 2019, da der var 37 stemmer for men 14 imod at gennemføre konkurrenceudsættelsen som Brønshøj Kirkegård var en del af.

I protokolbemærkningerne står der: Radikale Venstre og Det Konservative Folkeparti videreførte deres protokolbemærkning fra udvalgsbehandlingen, som Liberal Alliance tilsluttede sig. ”Vi finder, at der skal ske konkurrenceudsættelse af alle klassiske driftsopgaver, og derfor er vi også imod hjemtagning af opgaver, der i dag er udbudt. Vi finder, at en konkurrenceudsættelse af kun 13 procent af driftsopgaverne er alt for lidt.”.

– Nu følger vi Ernst&Youngs anbefalinger i forhold til vores egen organisation, for at den kan blive bedre. Jeg gik med i det kompromis, for at vi kan lære af det, men jeg mener grundlæggende,, at der ikke skal tjenes penge på velfærdsaktiviteter. Der var så bare en situation, hvor Københavns Kommune ikke gjorde det godt nok.