Frivillig marcherer ind i folks hjerter

Joan Jacobs holder af at sikre, at tøjet hænger korrekt på bøjlerne. Privatfoto

Joan Jacobs er Hverdagsaktivist og en del af frivilligkorpset i Danmission-butikken i Husum

Af Agnete Vestergaard-Kristensen. Redigeret af Gitte Ganderup

Selvom klokken ikke er meget over middag, er der livligt på Husum Torv. Folk myldrer ind og ud af Danmission-genbrugsbutikken, der ligger på det brede fortov ved siden af Fakta.

Latter og varme flyder ud i butikslokalet, hvor flere frivillige sorterer de nyest tilkomne sager. Joan Jacobs mødte ind for knap en halv time siden, men har allerede godt fat i tomme bøjler, tøj der er faldet ned og manglende prismærker.

Hvorfor Hverdagsaktivist?

– Jeg har været i fast arbejde på Idrætsskolen, hvor jeg arbejdede i køkkenet og gjorde rent i 22 år. Så arbejdede jeg hos Borgercenter Handicap, men da de flyttede til Telehuset, valgte jeg at stoppe og blive førtidspensionist. Så gik jeg hjemme et år, men jeg havde ikke lyst til bare at gå hjemme. Det var altså for trist, siger Joan.

– Jeg snakkede med Mille (projektleder i HverdagsAktivisterne,red.), og vi fandt ud af, at jeg gerne ville være i genbrugsbutik. Jeg kastede mig ud på dybt vand. Selvom det var helt nyt, tænkte jeg:

– Jeg prøver det lige og ser, hvad der sker. Der var mange ting at holde styr på, men jeg kan rigtig godt lide, at tingene er ordentlige og står korrekt. Tøjet hang ikke så pænt, og det hang ikke, hvor det skulle, fortæller Joan.

Helle supplerer:

– Joan havde i sin ansøgning skrevet, at hun gerne ville holde orden i vores butik, og så tænkte jeg straks; Dér er hun, hende vi mangler! Så holdt vi et møde – Joan, Mille og jeg, og vi sagde bare; ”HAPS”. Og så kørte det egentlig derfra, griner hun.

Store fodspor

Joan elsker at være social og blandt andre mennesker, men det bliver også til flere gode gåture, hvor hun er alene i et med naturen.

– I min fritid går jeg meget – og jeg går meget lange ture. I går gik jeg fx herfra til Magleparken på to timer og ti minutter (en tur på over syv kilometer, red.).

Helle smiler til Joan:

– Folk siger, at Joan ikke går. Hun marcherer af sted!

– Jamen, jeg skal have noget motion, har jeg fået at vide, svarer Joan.

– Joan marcherer i naturen – men også lige ind i folks hjerter! Joan bliver meget, meget hurtigt meget, meget vellidt – og dét på meget kort tid, fortæller Helle.

Hvad har du lært?

– Kunder roder! Men hvis de ikke var hér, så ville det være kedeligt! Jeg har aldrig prøvet, at jeg kom, og der ikke var noget at lave, men jeg går altid glad hjem herfra. Jeg er nok blevet bedre til at slappe af, når de roder, siger hun og fortsætter:

– Den bedste opgave er det med at bøjle op og holde orden på tøjet, så alt hænger pænt. Der må fx ikke hænge en frakke mellem bukserne, nikker Joan bestemt.

I det nye år skal butikken flytte, fordi byggeriet skal rives ned. Derfor skal de have nye adresse. Joan håber ikke, det bliver længere væk end, at hun stadig kan være en del af holdet.

Dét forvisser Helle hende straks om – at de slet ikke kan undvære hende.

– Jeg kan rigtig godt lide at have mennesker omkring mig og være social, smiler Joan, som overvejer at udvide sit netværk og frivillige arbejde ved også at blive en del af initiativet VENskaberne, hvor man er besøgsven på plejehjem og for ensomme på bosteder i København.

– Nu må vi se. Jeg kan jo virkelig godt lide, at der sker noget. Dét at være frivillig betyder, at jeg er sammen med andre, og dét gør mig glad, slutter Joan

Hverdagsaktivisterne

Skaber bæredygtig inklusion af mennesker med handicap. Gennem frivilligt arbejde møder vi fællesskaberne. Hverdagsaktivisterne bygger bro mellem personer med handicap og civilsamfundet. Kilde. Hverdagsaktivisterne