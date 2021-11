Fortsat fornyelse på Frederikssundsvej

Coop og ejendomsudviklerne Michael Sheikh og Protica har indgået en aftale om at bygge en Coop365-butik ved Husum Torv samt nye p-pladser og ejerboliger

Af Erik Fisker

En nybygget Coop365-butik på 1.200 m2 med nye p-pladser og boliger ovenpå skal erstatte Fakta-butikken på Frederikssundsvej 324 og nabobutikken Danmission Genbrug.

Bag projektet står Coop og ejendomsudviklerne Michael Sheikh og Protica, der ejer bygningerne, hvor Coop i dag lejer sig ind. Når den nye butik forventeligt står færdig i sommeren 2023, bliver Coop dog de nye ejere af butiksbygningen. Det sker som en del af Coops strategi om i højere grad at eje de ejendomme, hvorfra man driver sine butikker.

– Brønshøj-Husum er en bydel i udvikling, og derfor har vi valgt at opgradere vores tilstedeværelse og investere i områdets handelsliv med vores nyeste discountkoncept Coop365. Vi bygger en stor, moderne og bæredygtig Coop365-butik, hvor det skal være nemt for kunderne at handle ét og samme sted i en travl hverdag, siger udviklingschef Brian Nielsen fra Coop Ejendomme.

Den nye butik vil også få 35 nye p-pladser, som vil blive ejet af en grundejerforening. Over butikken skal bygges 12 nye ejerlejligheder i størrelsen 110-125 m2.

– Vi ser meget frem til at få lavet en ny bygning på stedet, der har trængt til en opgradering længe. De 12 boliger, der bliver til udlejning, vil passe sig fint ind i karreen som en huludfyldning, udtaler Michael Sheikh.

De konkrete planer samt tidsplanen for projektet er pt. under udvikling og forventes at sendes til behandling i Københavns Kommune i første kvartal 2022, og nybyggeriet forventes at kunne tages i brug omkring sommeren 2023.

Stadig miserabel parkeringsplads

Allerede i det meget tidlige forår henvendte Brønshøj-Husum Avis sig til COOP for at spørge om hvorvidt COOP agtede at udbedre belægningen på Faktas parkeringsplads bag butikken, hvor der store og dybe huller, der er farlige for både personer og køretøjer.

Et svar blev lovet efter påske (2021), men trods gentagne rykkere har COOP ikke svaret på henvendelsen.