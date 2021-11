Forestilling hos Visens Venner Brønshøj i Pilegården

Fredag, den 19. november kl. 19 i Kulturhuset Pilegården tegnes et portræt af Otto Brandenburg, der beherskede mange forskellige musikalske genrer med den største lethed

Af Erik Fisker

Da han fik sit gennem-brud i slutningen af 1950’er blev han det helt store teenageidol. Danmarks svar på Cliff Richard og Tommy Steel.

Otto Brandenburg kunne synge alt fra rock, twist, swing, pop, jazz og visesang, og mange kan synge med på de fleste. Tænk blot på sangtitler som ”To lys på et bord”, ”Alle Sømænd er glade for piger”, ”Æselsangen” og ”Noget om helte”. Desuden var han en habil skuespiller, der medvirkede i flere film.

Han var også et populært medlem af vokalkvartetten Four Jacks, som han dog forlod til fordel for en solokarriere. Otto Brandenburg levede et stærkt men også hårdt liv, og som det er tilfældet med så mange store kunstnere, sled det ham op til sidst.

Aftenens visevært er Wiri Nøhr.

Forestillingen begynder kl. 19. Dørene åbnes kl. 18, hvor der er fællesspisning og skålsange.

Bestilling af bord og mad hos Pia Ejler på mail: fruejler@gmail.com. Mad og drikkevarer må ikke medbringes.

Yderligere oplysninger på www.visensvennerbronshoj.dk.