Forbrukslån – 5 tips til din låneansøgning

SPONSORERET INDHOLD: I de seneste år er lånemarkedet eksploderet. En hurtig søgning på internettet giver rigtig mange muligheder, når du står og har brug for et lån.

Det store spørgsmål er, hvordan du får lavet en god låneansøgning og dermed lykkes med at blive godkendt til at låne det ønskede beløb. Der er mange faldgruber og svære spørgsmål, men hvis du følger disse fem enkle tips, er du godt på vej.

Tip #1: Undersøg dit lånebehov

Når du udfylder din låneansøgning, kan det være fristende at bede om et beløb, der er lidt større end det, du reelt har brug for. Så har du jo lige råd til lidt ekstra. Men det er generelt en dårlig idé. Det kan nemlig betyde, at din fremtidige økonomi bliver alt for presset, og det kan långiveren nemt gennemskue. Derfor kan et for højt lånebeløb betyde, at din ansøgning bliver afvist.

Hvad skal du låne til?

Du skal derfor være helt skarp på, hvad dit behov egentlig er. Det kommer selvfølgelig helt an på, hvilken type lån, du søger: Vil du låne til forbrug, eller er du i færd med at realisere én af dine livsdrømme om f.eks. bolig, båd eller bil?

Uanset hvad, er det vigtigt, at du er realistisk omkring, hvad du egentlig har brug for, og hvor meget luft, du har i din økonomi. Kort sagt, så har du brug for at lægge et budget, inden du låner.

Tip #2: Læg et realistisk budget

Når du vil lægge et budget, kan det være en god idé at kigge lidt bagud. Gennemgå dine udgifter for det seneste års tid og vær kritisk omkring dine udgifter. Er der nogle udgiftsposter, som faktisk kunne undværes? Det er vigtigt, at du gennemgår alle dine udgiftsposter og måske sorterer lidt i dem. Nogle udgifter er nødvendige – husleje, forsikringer og transport – mens andre er til at justere på. Du kan f.eks. kigge dine abonnementer, udgifter til tøj og lignende samt fritidsaktiviteter godt efter i sømmene.

Brug et budgetskema

Det er altså vigtigt, at du opstiller et realistisk budget, inden du går i gang med at låne. Budgettet giver dig nemlig et billede af, hvor meget du har råd til at afdrage på lånet hver måned.

Hvis du ikke har prøvet at lægge et budget før, er der god hjælp at hente på nettet. Du kan nemt finde et budgetskema, som er lige til at udfylde med dine relevante oplysninger. Når skemaet er udfyldt, og du har gennemgået dine udgiftsposter, er du meget bedre rustet til at søge om det ønskede lån.

Tip #3: Undersøg markedet grundigt

Det kan godt betale sig at bruge tid på at undersøge markedet grundigt, inden du ansøger. På den måde kan du finde lige netop det lån, der passer bedst til dine behov og din situation. Det kan virke indlysende, men et godt match mellem dig og din låneudbyder kan betyde, at du bliver godkendt til lånet.

Brug tid på at sammenligne forskellige långivere

Der er mange aktører på markedet, og det kan være svært at vide, hvilken udbyder, du skal satse på. Her er det bedst at benytte sig af en af de oversigter over mulige långivere, som findes på nettet.

Besøg f.eks. forbrukslån.no/. Her finder du ikke alene oversigter over udbydere af både forbrugslån og samlelån. Du finder også en side med gode tips, hvor du kan orientere dig, inden du går i gang med at ansøge.

Tip #4: Benyt dig eventuelt af en medansøger

I mange tilfælde har du større chance for at blive godkendt til et lån, hvis du ansøger sammen med en anden person. Det kaldes også en medansøger. Du får udbetalt pengene, men når du søger sammen med en anden, er I to om at betale lånet tilbage. Dermed får långiver en større sikkerhed og bliver mere villig til at godkende lånet.

Din medansøger hæfter også for gælden

Det er en lidt mere omstændelig proces, hvis du ansøger med medansøger, for så skal I selvfølgelig begge opgive jeres økonomiske oplysninger til låneudbyderen.

Det er naturligvis også vigtigt, at I begge er enige om ansøgningen. Din medansøger hæfter nemlig for lånet på lige fod med dig. Men i sidste ende kan en medansøger gøre lige den forskel, der betyder, at lånet bliver godkendt.

Tip #5: Brug tid på at søge rådgivning

I sidste ende er rådgivning noget af det vigtigste, når du vil optage et lån. Det kan have betydning for din økonomi i flere år fremover, så ansøgningen skal tages alvorligt. Kender du nogen, der har god forstand på finansielle spørgsmål, så kontakt dem og spørg dem til råds. Har du ikke nogen i din omgangskreds, som du kan få hjælp hos, så er der masser af rådgivning at finde på nettet.

Du finder mange gode råd på nettet

De fleste långivere og banker giver tips og tricks på deres egne sider, hvor du også kan finde forklaringer af de økonomiske begreber og termer.

Hos ssf.no finder du eksempelvis gode råd omkring bolig-, bil- og fritidslån samt forbrugslån. Her er også mulighed for at træffe aftale med en egentlig rådgiver, hvis du ønsker yderligere tryghed.