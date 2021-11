Feministisk aften med musik og litteratur

Johanne Mygind. Foto: Lærke Posselt

På Brønshøj Bibliotek fortæller forfatteren Johanne Mygind onsdag den 8. december, kl. 19 om sin bog ’Kærlighedens år’

Af Erik Fisker

I bogen leverer Johanne Mygind en stor samtidsroman om kvindekamp, frihed og kærlighed.

Bogen rummer et skarpt og varmt blik på tre generationer af kvinder: datter, mor og mormor, og den tid, de lever i. Det er en rå og rørende fortælling om mødre og døtre og om prisen for kvindefrigørelse og foregår i genkendelige dele af Sydhavnen.

Johanne Mygind (f. 1976) debuterer med romanen Kærlighedens år. Hun har arbejdet som journalist for Weekendavisen, Information og P1 og bor i Sydhavnen.

Johanne Mygind fortæller om ”Kærlighedens år” til interviewer Rasmus Riiskjær, og arrangementet krydres med musik af ”Mig og Biker”, alias musikerne alias Lotte Seide og Suzanne Bach.

Mig og Biker’ er et feministisk pop/folk band, der med et glimt i øjet problematiserer bl.a. kønsroller, overforbrug og karriereræs. Ud over eget materiale, bringer duoen også nyt liv til nogle af 70’ernes klassiske feministiske protestsange.

Billet 50 kr. incl. et glas vin/vand, købes via bibliotekets hjemmeside.