Farvelkoncert til Pilegården

Krølle Erik. Foto: Erik Littauer

Onsdag den 8. december, kl. 20 siger en af Brønshøjs fremmeste bluesmusikere Krølle Erik sammen med sine musikvenner farvel til scenen i Pilegården

Af Erik Fisker

Krølle Erik har været et fast indslag på Pilegården siden 1991, hvor han kom for første gang som kommunal lyd- og lysmand. KUC, som det hed dengang, havde bedt Erik om at etablere en lyd og lysudlejning, som Københavns Kommunes kulturfaciliteter kunne benytte sig af. Her var Pilegården en flittig bruger.

Peter Steffensen, der var bestyrer dengang, fandt hurtigt af, at Erik kunne andet end at lave lyd og lys. Foruden at synge en god blues, havde Erik også en fortid som musikarrangør i Huset i Magstræde. Erik var med til at bygge Huset op i 1970erne i samarbejde med Peter Ingemann, Mik Schack og flere andre.

Samarbejdet mellem de to kastede blandt andet Dansk-svensk Kulturfestival af sig, som Erik og Peter Steffensen afviklede i 15 år. Erik var desuden redaktionsmedarbejder og kameramand på TV Bella, som holdt til i Pilegården dengang. Krølle Erik har naturligvis haft en rolle i utallige koncerter gennem tiden.

Inden længe venter der imidlertid en stor ombygning af Pilegården og Brønshøj Gamle Skole, og en masse kulturaktiviteter flytter adresse og genopstår i ny forklædning. En epoke slutter i huset på Brønshøjvej 17, der oprindeligt husede Løvens Kemiske Fabrik. Koncerten den 8. december er Krølle Eriks farvel til det kulturhus, som han og alle kulturelskende borgere har haft glæde af i mange år.

På scenen sammen med Krølle Erik

• Mik Schack

• Claus Bøhling

• Peter Ingemann

• Søren Berlev

• Jan Overgaard

• Sofie Gottlieb

• Jørgen Lang

• Henrik Littauer

• Peter Brander

• Peter Klitgård

• Dusty Rag Jazzband

Dages ret i Cafe Pilen flæskesteg med rødkål kl. 17-20. Billetter købes på Pilegårdens hjemmeside.