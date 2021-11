Dronningen stak af fra Tingbjerg

Tingbjergs bier er gået i vinterhi efter et begivenjhedsrigt første år. Til foråret er der plads til flere bi-venner i foreningen

Af Gitte Ganderup

I slutningen af maj måned i år ankom en Volkswagen Transporter fra Tappernøje og Tingbjerg Bier på Virkefeltet fik bifamilier. Da bilen blev åbnet stod det ud med bier, da nogle var sluppet ud af beholderen.

– Da vi lige fik styr på begge transportkasser og flyttet bierne over til deres nye hjem, var det super spændende at se bier ud på deres første flyvning. Når de ankommer til et nyt sted, laver de det som hedder orienteringsflyvning. Bierne skal lære deres nye omgivelser at kende, og det gør de ved at flyve ud af boet i cirkler og højere og højere og større og større cirkler for på den måde at kunne genkende omgivelserne. Lidt ligesom når vi tager på charterferie, første gang vi kommer ud fra hotellet skal vi lige have indprentet et par landkendinge, så vi igen kan finde tilbage. Efter nogle dage kender vi området noget bedre. Det går bare væsentligt hurtigere med bier -vi mennesker har kun et par øjne, hvor bier har sammensatte øjne og kan se mange flere ting end vi kan og endda opfange UV lys meeen Netflix kan de nok ikke se, fortæller Chris Andersen fra foreningen.

Tog halvdelen med

Senere på sæsonen blev en af familierne delt, så man kunne få fire bi-familier. Den nye familie lavede selv en dronning som også lagde æg, men så stak hun af fra Tingbjerg og tog halvdelen af familien med. Det er ifølge Chris Andersen normal bi-opførsel.

Den nu formindskede familie blev styrket med yngel fra en anden og nu er der tre glade familie som sover vintersøvn. Til foråret håber foreningen at komme op på fem familier.

Kontakt avisen, hvis du vil være med, så sætter vi dig i kontakt med Chris Andersen