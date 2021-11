Digitalt selvforsvar

Password protected to login on the computer screen, Privacy Security Protection

59 % mener, at deres viden om digital sikkerhed er god. Alligevel vil 90 % gerne have flere råd og mere vejledning til at undgå IT-kriminalitet

Af Erik Fisker

Mere end 100.000 danskere fik misbrugt oplysninger om deres betalingskort i 2020 og mellem 13.000 og 22.000 blev sidste år udsat for identitetstyveri i større eller mindre grad. Det oplyser Det Kriminalpræventive Råd.

Hos LB Forsikring er det 18 % af medlemmerne der angiver, at de har været udsat for IT-kriminalitet. Af de uheldige er det svindel med betalingskort på nettet, som langt de fleste har oplevet. Det viser en ny undersøgelse fra LB Forsikrings medlemspanel.

– Vores medlemmer oplever den samme IT-kriminalitet som rigtig mange andre danskere også bliver ramt af. Det er snyd med betalingskortet, hacking af mail eller sociale medier og i de svære tilfælde regulært identitetstyveri, hvor andre giver sig ud for dem på nettet. Desværre ved 48 % af dem vi spurgte ikke, hvordan det er lykkes de kriminelle at komme ind, siger Philip Wegloop, produktdirektør i LB Forsikring.

Selvom næsten halvdelen af dem, der har været udsat for IT-kriminalitet, ikke ved, hvordan det er sket, angiver hele 59 % at deres viden om digital sikkerhed er ”god” eller ”meget god”. Det ser dog ud til, at de fleste gerne vil have mere viden. I undersøgelsen bliver medlemmerne spurgt, om de vil have råd og vejledning om datasikkerhed, og hvor de evt. vil have det fra. Her er det kun 2 % der ikke ønsker råd og vejledning og 8 % der svarer ”ved ikke”. Resten vil gerne have mere viden, og det forstår Philip Wegloop godt.

– Hvis nogle professionelle sætter alle sejl til at hacke lige netop dig, så er det svært at forhindre, men den mest almindelige it-kriminalitet er ikke personlig. Det kan ske for hvem som helst. Derfor kan man lige så godt gøre det så svært som muligt for dem, der vil snyde, så de vælger en anden, og her kan nogle små fifs gøre en stor forskel, siger han, og forsætter:

Gode råd mod IT-Kriminalitet

1. Butikker og forretninger har ikke brug for hele dit personnummer, når du handler på nettet. Hvis de beder om mere end de 6 første cifre, er der grund til at tænke sig om.

2. Oplys aldrig dit personnummer over tlf. til personer, du ikke selv har bedt om at blive kontaktet af.

3. Lad være med at sige ja til at lade computeren gemme adgangskoder til sider, der indeholder personfølsomme oplysninger, og log altid ud fra sider, hvor du er logget på med NemID.

4. Opret to-trins-bekræftelse på dine konti på sociale medier og på din mail, hvis der er muligt. Det gør det svære for andre at logge ind, selvom de har luret din adgangskode.

5. Installer de nyeste virusprogrammer og firewalls på din computer og husk at installere nye sikkerhedsopdateringer på telefoner og tablets.

6. Tøm dine digitale enheder, fx computere og telefon, før du sælger dem.

7. Sørg for, at man ikke kan læse dit personnummer eller andre personfølsomme oplysninger på det papiraffald, du smider ud.

8. Brug flere forskellige adgangskoder, når du opretter profiler på nettet.

Kilde: LB Forsikring