Der skal ske noget med mosen

En ny forening er på vej og alle er inviteret til stiftende møde og organisering af arbejdsgrupper

Af Gitte Ganderup

”Lad os sammen skabe en forening af mosevenner som både kan tale Utterslev Moses sag og sætte gang i konkrete aktiviteter”

Sådan indleder gruppen Utterslev Moses Venner indkaldelsen til det stiftende møde for alle interesserede, som finder sted mandag den 29. november på Biblioteket, Rentemestervej 76, 3. sal 2400 Kbh NV. kl 19 – 21

Gruppen ser en eneståede mulighed for at gøre en kæmpe forskel for dyreliv, planter og mennesker i og omkring mosen.

”Ved at organisere os, kan vi skabe endnu bedre vilkår for Utterslev Moses mangfoldighed af dyr og planter, men også skabe bedre muligheder for at lege og bevæge sig omkring på dette enestående sted”

Lise Buch er en lokal mose-ildsjæl og hun håber at der med en række forskellige arbejdsgrupper i den kommende forening kan skabes større synlighed og en aktiv debat om hvilke værdier, naturværdier, der er centrale for os i tiden fremover.

– Jeg håber p, at der viser sig en del arbejdsgrupper på den stiftende generalforsamling. Jeg vil selv gerne i gang med en registrering af arter, ud over det som allerede sker.

Derudover nævner Lise Buch de uløste problemer med kvaliteten af vandmiljøet og udledningen af kloakvand, samt involvering af flere borgere i naturplejen som bidrager til den fælles biodiversitetsstrategi der er under udarbejdelse i Københavns kommune

– Den kommunale indsats må suppleres med aktiv borgerinddragelse eller partnerskaber.

Naturplejen virker, frivillige kræfter har i en årrække vist at deres arbejdsindsats, bl.a. med le, har genskabt et overdrev og en eng. Og nu er et nyt område på vej på Brønshøjholm, siger hun.