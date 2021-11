De lokale idrætspriser skal uddeles

Den 1. december uddeler Brønshøj og Husum Forenede Sportsklubber igen Årets Idrætspris og Årets Lederpris

Af Erik Fisker

Siden 1974 har Årets Idrætspris i Brønshøj-Husum været uddelt til lokale sportsudøvere, der har gjort en stor indsats. Blandt de kendte lokale idrætsfolk, der tidligere har modtaget idrætsprisen er blandt andet cykelrytterne Bo Hamburger (1987), Michael Sandstød (1992) og Magnus Cort (2011), alle fra Cykelklubben ABC. Sidste år gik prisen til 1. holdet herre fra Husum Boldklub.

Årets Lederpris er uddelt siden 1976, og sidste år gik prisen til Erik Asker Hansen fra Brønshøj Boldklub.

Der er i år tre indstillede til at modtage Idrætsprisen 2021, der overrækkes ved en sammenkomst i Boldklubben Unions klubhus på Genforeningspladsen.

Anders Lind

Det er bordtennisspilleren Anders Lind, der er 22 år, og som allerede har et imponerende CV som senior.

Han har vundet Danmarksmesterskabet i herresingle de sidste fire år, herredouble de sidste to år med Thor B Christensen samt mesterskabet i mix-double de sidste 5 år. Desuden er Anders Lind en del af det danske landshold som ved EM oktober nåede semifinalen, hvor Anders var den dansker som klarede sig bedst.

Anders Lind spiller i dag i den franske pro A for klubben GV Hennebont og repræsenterer Brønshøj ved turneringer her i landet.

Gustav Wang

UCI verdensmesteren i junior enkelstart 2021 Gustav Wang fra Cykelklubben ABC er også indstillet til Brønshøj-Husum Idrætsprisen 2021. Gustav er 18 år og har cyklet siden han var 7 år og kørt i cykelklubben ABC siden 2016. Ved siden af cyklingen er Gustav i gang med en erhvervsuddannelse som vvs-montør.

Gustav Wang beskrives som et af Danmarks største multi cykeltalenter og har gennem årene vundet 16 danske mesterskaber i så forskellige discipliner som Mountainbike, Cykel cross, Bane, Enkelstart, Landevej og Holdløb. Sammenlagt har Gustav har gennem årene vundet over 200 cykelløb både i Danmark og i udlandet.

– Gustav har evnen til at sætte sig et mål og forfølge dette 100 % hvilket er en vigtig kvalitet som kan bruges både i sporten og i uddannelse samt arbejde. Selv om cykling kan virke som en individuel sport så er samarbejde og holdånd en vigtig del af sporten og her er Gustav forgangsmand for at samle holdet når der er brug for det og han sætter en ære i at yde det bedste for sine holdkammerater og ofrer gerne sin egen chance for teamet. Gustav er beviset på at det er muligt at få en uddannelse samtidig med at der dyrkes sport på meget højt niveau, hedder det i indstillingen.

Husum Boldklubs damesenior

Den tredje indstilling er Husum Boldklubs damesenior, der er bydelens bedst placeret kvindehold i fodbold, og har i denne halv-sæson i KV.øst, der svarer til Danmarksserien på herresiden formået at spille sig på en delt 1. plads pointmæssigt, men med dårligere målscorer, kun overgået af Danmarksmestrene i kvindefodbold HB Køge´s reserver.

– Der er tale om en stor flot indsats af holdet og et forrygende arbejde af dem og deres trænerteam Carsten Rønnow og Michael Skjold Hansen, står der i indstillingen.