CASA skal renovere (nogle af) Bellahøjhusene

Boligerne i Bellahøj afd. 40 består af syv enkeltstående højhuse og blev opført i 1955. Foto: Mangor & Nagel

Det er CASA som skal stå for den omfattende renovering som Bellahøjhusene skal igennem

Af Erik Fisker

Boligforeningen AAB, afdeling 40 Bellahøj i Brønshøj har valgt CASA til at renovere foreningens 282 almennyttige boliger.

Projektet er fordelt på syv bygninger beliggende ved Frederikssundsvej, Bellahøjvej og Ved Bellahøj Nord.

Bellahøjhusene er et af Danmarks første højhusbyggerier og et ikon i dansk arkitekturhistorie. Med mere end 60 år på bagen skal området opdateres og moderniseres, og så snart de sidste betingelser er på plads, går CASA i gang med opgaven. Renoveringen omfatter i alt 282 almene boliger og fire erhvervslejemål.

– Vi glæder os til at komme i gang ude i afdelingen og ser frem til at kunne levere et flot resultat tilbage til beboerne, når renoveringen er overstået, siger Boligforeningen AAB’s administrerende direktør, Christian Høgsbro. – Med renoveringen får vi nogle bedre og mere tidssvarende boliger og giver området et tiltrængt løft, der gør afdelingen 40 mere attraktivt at bosætte sig i, tilføjer han.

Renoveringen af de syv blokke omfatter bl.a. nedrivning af de nuværende facader og montering af nye. De nye facader har ekstra isolering, så varmespild og kuldegener undgås, og bebyggelsen derved bliver mere klimavenlig.

Udover de nye facader udskiftes alle vinduer, der opsættes altaner med foldeglas, og lejlighederne får nye badeværelser og køkkener. Dertil kommer nyt tag på penthouse-boligerne, nye VVS- og elinstallationer, nyt ventilationsanlæg og naturligvis malerarbejde i alle hjem.

Den omfattende renovering er berammet til at vare fire år.

Den største boligafdeling på Bellahøj er SAB l+ll. Her træffes først senere beslutning om renovering. I alt fire boligselskaber har højhuse på Bellahøj.