Brønshøj-ejer begyndte som salgsassistent

Lene Kæmmer er ejer af Louis Nielsen i Brønshøj. Hun overtog butikken i 2013 og begyndte hos Louis Nielsen i 2006. Foto: presse

Lene Kæmmer, ejer af Louis Nielsen i Brønshøj, har 15-års jubilæum hos optikerkæden. Hun begyndte som salgsassistent i 2006

Af Erik Fisker

Det vigtigste for Lene Kæmmer er, at hun kan hjælpe kunderne til et bedre syn. Hun kender mange af dem personligt, og den personlige relation er vigtig for hende. – Der er sket vanvittigt meget på 15 år, fortæller Lene Kæmmer. – Jeg var helt grøn, og jeg tænkte, om det mon var noget for mig. Det er en vild udvikling, som både jeg og Louis Nielsen har været igennem, fortæller Lene Kæmmer.

Dengang havde Louis Nielsen 38 butikker i Danmark. I dag er der 76 butikker

Efter fire år på Frederiksberg, hvor hun lærte meget om optik og om at servicere kunderne, blev hun tilbudt at gennemgå Louis Nielsens interne partnerprogram med henblik på at få egen butik. Og ikke lang tid efter, i slutningen af 2010, blev hun tilbudt at starte en ny butik i Nørrebro Bycenter. Her blev hun ejer af butikken, og stod i spidsen for den nye butik.

– Det var spændende at få hele ansvaret for butikken. Jeg havde fået en god oplæring på Frederiksberg og gennemgået en intens lederuddannelse, men det var alligevel en stejl oplæringskurve. Vi fik godt fat i kunderne i området, men alligevel besluttede vi nogle år senere af lukke butikken for at satse på andre butikker i området. Det var da lidt trist, men det gav mening i det store hele, fortæller Lene Kæmmer om de tre år i Nørrebro-butikken.

Var ikke i tvivl om Brønshøj

Efter det eventyr var hun ikke i tvivl om, at hun gerne ville fortsætte som ejer, og kort efter fik hun muligheden for at blive ejer af Louis Nielsen i Brønshøj.

– Jeg sagde ja uden betænkningstid. Jeg kendte byen, og var vild med det lokale liv. Samtidig havde jeg virkelig fået smag for at have min egen butik. Det er nu otte år siden, og jeg er her stadig, fortæller Lene Kæmmer.

Da hun overtog butikken i Brønshøj, var der blot to ansatte. I dag har butikken syv ansatte.

– Det er gået stærkt. Det begyndte for alvor et par år efter, at jeg havde overtaget butikken. Vi begyndte at snakke mere om øjensundhed og råbe højt om, at man skal huske at få undersøgt synet regelmæssigt. Det var som om, at det vandt indpas her i Brønshøj, fortæller Lene Kæmmer.

Netop arbejdet med øjensundhed og er en af grundene til, at hun fortsat er hos Louis Nielsen på 15. år. Men det allervigtigste grund er kunderne.

– Jeg føler, at vi gør en reel forskel for kunderne, som døjer med deres syn. Jeg kan hjælpe dem med at se, og samtidig kan vi fange øjensygdomme i opløbet, så vi faktisk kan redde synet hos vores kunder. Jeg møder taknemmelighed fra kunderne, når de har været inde hos os, og det betyder meget, fortæller Lene Kæmmer.

I uge 44 inviterer Lene Kæmmer og kollegerne ind til fejring i butikken i Brønshøj, og alle er velkomne.

– Vi disker op med lidt lækkert, og jeg glæder mig til at møde både eksisterende og nye kunder, fortæller Lene Kæmmer.