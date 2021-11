Atter glade Skavanker i Café Pilen

Bo Schiøler (siddende forrest i midten) og hans band Skavankerne i Café Pilen i oktober 2021. Foto: kv

Overskriften skal ikke forstås som nogen kritik af Café Pilen – tværtom bød denne atter på en lækker buffet som ouverture til et af Music House Brønshøjs fortrinlige arrangementer

Af Kaare Vissing

Søndag eftermiddag den 31. oktober var det ”Bo Schiøler & Skavankerne”, som stod for en mageløs kombination af sjov og alvor, jævnfør et berømt gruk af Piet Hein.

Den nu 75-årige Bo Schiøler blev godt kendt for et halvt hundrede år siden med sin såkaldte kattejammerrock og som leder af det charmerende kor ”Vesterbros Ungdomsgård”. Helt så berømt som sin troubadour-kollega Niels Hausgaard er han ikke – men han burde være det!

Hans tekster er lige så varme og bidsk humoristiske, hans melodier endda lidt bedre og hans fortællinger mellem sangene er lige så begavede og fascinerende. En væsentlig forskel er der på de to herrer – hvor Niels Hausgaard gerne optræder alene, gør Bo Schiøler det sammen med fire musikere og en sangerinde.

Titlerne på en række af Bo Schiølers sange giver et ganske godt billede af ham som samfundsrevser og humanist: ”Kom nærmere godtfolk”, ”Rekviem for en død soldat”, ”De lyver sgu’”, ”Se mig ind i øjnene”, ”Den tredje alder”, ”Imens vi sov”, ”Jeg elsker dig, fordi du er dig selv” og ”Vi vil værne om jorden”. Disse og koncertens andre sange blev serveret elegant af Bo Schiøler (sang og guitar) samt Jens Birkedal (basguitar), Rune Wilken (keyboard), Christian Winding (trommer) og ikke mindst den fortrinlige singleguitarist Jens Muhlig samt sangerinden Lennie Jakobsen (backup sanger).

At Lennie også kunne synge solo, demonstrerede hun på bedste vis med to sange, ”Tag mig tilbage” og Schiølers hyldest til digteren Tove Ditlevsen, ”Tove kom til verden” – dette sidste nummer blev for mange den helt store oplevelse! Lennie, som for få årtier siden kom til Vesterbro Ungdomsgård som 8-årig, har ikke bare en god sangstemme og en dyb evne til indlevelse i en given tekst – hun har også en usædvanligt klar udtale af de enkelte stavelser. Så, hvad skal man sige om en koncert med en begavet sangskriver, gode musikere og en fremragende sangerinde? Svaret overlades trygt til læserne! Og det er allerede givet af folk som Peter Sørensen og Peter Steffensen fra Music House Brønshøj, som har tilkendt bandet ”husets” fornemmeste pris: Et årligt tilbagevendende engagement!

Af lokal interesse er det vel, at Bo Schiøler engang var ansat i den private børneinstitution Pakhuset på Tølløsevej, hvis legendariske, tidligere leder, Else Klit Jensen, var blandt publikum – og naturligvis fik hun en varm hilsen oppe fra scenen!