Årets Idrætsleder er kåret

Årets Idrætsleder Bo Sten Hansen – ulønnet formand for Boldklubben Union. Foto: privat

Boldklubben Unions formand Bo Sten Hansen hyldes for en unik indsats

Af Erik Fisker

Tilbage i 2004 blev den kun 24-årige 1. holdspiller hos Union, Bo Sten Hansen, prikket på skulderen og spurgt om han ville være ny formand for klubben. Bo Sten Hansen er stadig formand i Union og bliver onsdag aften i denne uge kåret som Årets Idrætsleder, når Brønshøj og Husum Forenede Sportsklubber uddeler priser til Årets Idrætsleder og Årets Idrætspris.

Siden Bo Sten Hansen har sat sig i formandsstolen er det stort set kun gået fremad for Boldklubben Union, både når det drejer sig om de fysiske rammer, det sportslige miljø, medlemstallet – samt klubbens evne til at give alle gode oplevelser.

Bo Sten Hansen har været hovedmanden bag udvidelsen af klubhuset på Genforeningspladsen og anlæg af to kunstgræsbaner. Der er samtidig også skabt et hyggeligt gårdmiljø ved klubhuset.

– Da jeg startede som formand var vi omkring 200 medlemmer, og i dag har vi 800 medlemmer, heraf 600 i vores ungdomsafdeling. Samtidig har vi fået ansat en medarbejder på fuld tid i ungdomsafdelingen, hvor vi har unge fra mange forskellige kvarterer, siger Bo Sten Hansen og tilføjer Union i sommerferierne afholder fodboldskole for unge, der vil prøve fodboldspillet og prøve at være i en boldklub. For 300 kr. tilbydes fem dages fodboldskole samt kost.

– Det hele går op i en højere enhed, når alle bevæger sig og aktivt er med både på banen og udenfor, når vi har et godt miljø og alle får gode oplevelser i klubben. Så bliver jeg stolt, slutter Bo Sten Hansen.