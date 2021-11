5 vidunderlige seværdigheder du bare skal se i USA

SPONSORERET INDHOLD: Drømmer du om en rejse til De Forende Stater, men mangler inspiration til rejsen? Der er ingen tvivl om, at der er rigeligt at se og lave i USA. Alt efter, hvad tidspunkt man ønsker at rejse på, er det måske relevant at vide hvad der kunne være relevant i forhold til årstiden.

USA byder på storslået natur, unik historie, masser af kultur og fabelagtige seværdigheder. Og er man mere til strandlivet, så er der skam også rig mulighed for at holde badeferie. Hvad enten man rejser alene, som par, familie eller med børn, så er der med garanti oplevelser for alle. Læs med her.

De vigtige ting at huske inden afrejse

Inden, at du kan læse mere om de fantastiske destinationer og oplevelser, som er i vente, så er der nogle ting du skal være opmærksom på inden indrejse til USA. Som dansk statsborger, skal man nemlig have en rejsegodkendelse. Denne rejsegodkendelse er lovpligtig og kaldes for ESTA. Den er elektronisk, og du kan ansøge om denne på esta.dk. Det er altså en nødvendighed at have denne rejsegodkendelse for at kunne rejse ind i landet. Du kan læse mere på hjemmesiden, hvis du har behov for mere information eller gerne vil ansøge om den.

Fem steder du kan opleve i USA

• Grand Canyon. Grand Canyon National Park er et absolut must-see når man skal på eventyr i det storslåede land. Grand Canyon, er beliggende i staten Arizona. Grand Canyon, er altså en kløft som er omkring 445km lang. Det er en af de største af slagsen in verden.

• Yosemite National Park. Denne nationalpark er beliggende i Californien. I dette naturområde, er der både vandfald, bjerge, klipper, skov og dyreliv.

• Yellowstone National Park. Denne nationalpark, er USA’s første. Yellowstone er både en del a staten Wyoming, men også Montana og Idaho. Her finder man også et rigt dyreliv, og så er nationalparken også kendt for dens floder, men også hot springs, som er ekstremt varme, samt geysers.

• Alaska og. Er du til den ultimative wilderness og er du naturelsker, bør du måske over et besøg til denne stat.

• Aloha og Hawaii. Tropiske øer i Stillehavet, hvor du kan slappe af på stranden, prøve kræfter med surfing, og nyde den smukke natur.

Pulserende storbyer

Hvis du er til storbyer, er det selvfølgelig klart, at du bør overveje at besøge New York City, når du skal til USA. Det gode ved denne by er, at den er værd at besøge hele året rundt. Selvfølgelig, kan det være en unik oplevelse at være der når det eksempelvis er juletid, eller når sommeren står på sit højeste. Du kan også besøge, Seattle, San Diego eller Chicago, hvis du er til de store byer.

Surfing og Hollywood

Californien, er for mange en drøm at besøge. Dels fordi, det selvfølgelig er en oplevelse at besøge Hollywood, men også på grund af hele stemningen i denne skønne stat. Opleve Los Angeles, tag ud at surfe eller bare nyd klimaet i denne spændende stat i USA.

Rejs til USA med børnene

Er det familien, som at tage med på dette store eventyr til USA, så har i rigtigt meget at glæde jer til. Ikke nok med at børnene med sikkerhed, får en oplevelse de måske aldrig glemmer, så er der også bare mange børnevenlige attraktioner. For eksempel, er der Disney World, som i bestemt bør opleve som familie. Disney World, som ligger i Florida. Florida, er desuden et rigtigt godt valg til børnefamilien, hvis I også gerne vil kombinere rejsen med strand og naturoplevelser. Det er dog vigtigt at være opmærksom på sæsonen man rejser dertil på.

Gode rejseråd du ikke vil være foruden

Det er enormt vigtigt at rejse med en rejseforsikring når skal på opdagelse i den store verden. Har du en allerede, bør du tjekke op på om den rent faktisk dækker USA også. Det samme gælder, hvis du skal ud at købe en ny. Vær sikker på, at USA altså er med i din police og dækning. Det kan hurtigt blive en dyr fornøjelse at rejse uden at være forsikret i den forbindelse. En afbestillingsforsikring er også en god idé at have, hvis man er nødt til at aflyse. Det er blot vigtigt at huske, at der er betingelser gældende ved afbestilling.

Når du rejser til USA, bør du desuden holde dig opdateret på Udenrigsministeriets hjemmeside i forhold til rejsevejledninger. Det er ens eget ansvar at tjekke op på regler og restriktioner. Man bør desuden bruge sin sunde fornuft og være forsigtigt.

Få hjælp til planlægningen af din drømmerejse

Det kan være en stor mundfuld sådan at skulle arrangere en større rejse fra a til b. Særligt, hvis man er en familie som skal afsted. Det gør det bestemt heller ikke nemmere, hvis man ikke kender meget til destinationen. Der er skam fordele ved at arrangere en rejse selv, men det kan være overvældende. Du kan derfor tage en snak med en rejsekonsulent, hvis du har behov for hjælp.

Der findes mange rejsekonsulenter i Danmark, som har speciale i netop USA. Med deres viden, og hjælp kan i sammen finde frem til de bedste løsninger til rejsen. Og det er selvfølgelig ude fra de behov og ønsker, som du eller I måtte have. Der er nemlig mulighed for at få skræddersyet drømmerejsen som man gerne vil have den. Det kan måske også være en idé at tage til rejseforedrag, hvis man gerne vil lære mere.